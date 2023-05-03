Memur, Emekli Temmuz zam oranı - 4 aylık enflasyon farkı oranı belli oldu! İşte 4a, 4b, 4c Temmuz 2023 meslek meslek maaş hesabı... | Video

Memur zam oranı, 4 aylık enflasyon farkının açıklanmasıyla vatandaşlar tarafından merak edildi. 4 aylık enflasyon oranı: Yüzde 15,22 olarak kesinleşti. Temmuz 2023 zamlı memur ve emekli maaşları için geriye sadece 2 veri kaldı. İşte 4 aylık veri sonrası meslek meslek zamlı memur maaş tablosu...

EMEKLİ VE MEMUR 4 AYLIK ZAM ORANI

4 aylık enflasyon oranı: Yüzde 15,22

4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 15,22

Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8

Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6

4 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 7,08

4 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 13,08

NOT: Açıklanan verilere göre, ilk 4 aylık enflasyon yüzde 15.21 olarak geçekleşti. Buna göre yüzde 6'lık Temmuz zammı, enflasyon farkıyla birlikte yüzde 13.08'e ulaştı. Geriye 2 enflasyon verisi kaldı. Buna göre zam oranı artacak. Kesin oran da 3 Temmuz'da belli olacak.

MESLEKLERE GÖRE MEMUR MAAŞLARI

ŞUBE MÜDÜRÜ (ÜNİ. MEZ.) 1/4

MEVCUT MAAŞ: 20.724,00

% 13.08 ZAMLI MAAŞ: 23.434,70

MEMUR (ÜNİ. MEZ.) 9/1

MEVCUT MAAŞ: 12.632,00

% 13.08 ZAMLI MAAŞ: 14.284,27

UZMAN ÖĞRETMEN 1/4

MEVCUT MAAŞ: 18.246,00

% 13.08 ZAMLI MAAŞ: 20.632,58

ÖĞRETMEN 1/4



MEVCUT MAAŞ: 15.793,00

% 13.08 ZAMLI MAAŞ: 17.858,72

BAŞKOMİSER 3/1

MEVCUT MAAŞ: 20.873,00

% 13.08 ZAMLI MAAŞ: 23.603,19

POLİS MEMURU 8/1

MEVCUT MAAŞ: 18.235,00

% 13.08 ZAMLI MAAŞ: 20.620,14

UZMAN DOKTOR 1/4

MEVCUT MAAŞ: 24.743,00

% 13.08 ZAMLI MAAŞ: 27.979,38

HEMŞİRE (ÜNİ. MEZ.) 5/1

MEVCUT MAAŞ: 15.611,00

% 13.08 ZAMLI MAAŞ: 17.652,92

MÜHENDİS 1/4

MEVCUT MAAŞ: 21.295,00

% 13.08 ZAMLI MAAŞ: 24.080,39

TEKNİSYEN (LİSE MEZ.) 11/1

MEVCUT MAAŞ: 13.142,00

% 13.08 ZAMLI MAAŞ: 14.860,97

PROFESÖR 1/4

MEVCUT MAAŞ: 34.057,00

% 13.08 ZAMLI MAAŞ: 38.511,66

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1

MEVCUT MAAŞ: 20.139,00

% 13.08 ZAMLI MAAŞ: 22.773,18

VAİZ 1/4

MEVCUT MAAŞ: 16.615,00

% 13.08 ZAMLI MAAŞ: 18.788,24

AVUKAT 1/4

MEVCUT MAAŞ: 19.968,00

% 13.08 ZAMLI MAAŞ: 22.579,81

Not: Eş ve 2 çocuk dahil hesaplama yapılmıştır.

MEMUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?

MÜSTEŞAR (1/1)

MEVCUT MAAŞ: 28.729,00

% 13.08 ZAMLI MAAŞ: 32.486,75

GENEL MÜDÜR (1/1)

MEVCUT MAAŞ: 25.427,00

% 13.08 ZAMLI MAAŞ: 28.752,85

ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS - 1/4)

MEVCUT MAAŞ: 9.978,00

% 13.08 ZAMLI MAAŞ: 11.283,12

MEMUR (LİSANS - 1/4)

MEVCUT MAAŞ: 7.812,00

% 13.08 ZAMLI MAAŞ: 8.833,81

ÖĞRETMEN (1/4)

MEVCUT MAAŞ: 11.833,00

% 13.08 ZAMLI MAAŞ: 13.380,76

KAYMAKAM 1. SINIF (1/4)

MEVCUT MAAŞ: 16.753,00

% 13.08 ZAMLI MAAŞ: 18.944,29

POLİS MEMURU (1/4)

MEVCUT MAAŞ: 11.833,00

% 13.08 ZAMLI MAAŞ: 13.380,76

HEMŞİRE (LİSANS-1/4)

MEVCUT MAAŞ: 11.833,00

% 13.08 ZAMLI MAAŞ: 13.380,76

MÜHENDİS (1/4)

MEVCUT MAAŞ: 11.848,00

% 13.08 ZAMLI MAAŞ: 13.397,72

TEKNİSYEN (LİSE-1/4)

MEVCUT MAAŞ: 8.506,00

% 13.08 ZAMLI MAAŞ: 9.618,58

PRATİSYEN HEKİM (1/4)

MEVCUT MAAŞ: 17.488,00

% 13.08 ZAMLI MAAŞ: 19.775,43

PROFESÖR (1/4)

MEVCUT MAAŞ: 20.542,00

% 13.08 ZAMLI MAAŞ: 23.228,89

İMAM-HATİP

MEVCUT MAAŞ: 11.833,00

% 13.08 ZAMLI MAAŞ: 13.380,76

AVUKAT (1/4)

MEVCUT MAAŞ: 11.833,00

% 13.08 ZAMLI MAAŞ: 13.380,76

AİLE YARDIMI DA ARTACAK

Memurlarda Temmuz'da en düşük maaş şu ana kadar gerçekleşen yüzde 13.08'lik orana göre 11 bin 836 liradan 13 bin 384 liraya yükselecek. Memur emeklilerinde de en düşük aylık 7 bin 901 liradan 8 bin 935 liraya ulaşacak. Temmuz'da memurların alacakları aile yardımı da artacak. Yüzde 13.08'lik orana göre çalışmayan eş için ödenen yardım 985,76 liradan bin 114 liraya, 0-6 yaş arası çocuk yardımı 216,84 liradan 245,20 liraya, 6 yaş üstü çocuk yardımı 108,42 liradan 122,60 liraya çıkacak.

REFAH PAYI ARTIŞI

Memurların ve memur emeklilerinin Ocak ayında yüzde 8 toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkıyla yüzde 16.48 çıkan zam oranları, 13.52 puanlık refah payıyla yüzde 30'a yükseltilmişti. Temmuz'da da benzer bir düzenleme yapılması gündemde. Refah payının ne kadar olacağı da merakla bekleniyor.

ARTIŞ KÖK MAAŞA YANSIYACAK

Geçtiğimiz ay en düşük emekli aylığı ödemesi 7 bin 500 liraya yükselirken, Temmuz zammı bu ödemeye değil emeklilerin kök aylığına yansıyacak. Zammın ardından eğer yeni maaş 7 bin 500 liralık tutarı geçiyorsa emekli kendi kök maaşı üzerinden ödeme alacak, geçmiyorsa ödeme 7 bin 500 liraya tamamlanmaya devam edilecek.En düşük kök aylık Bağ-Kur emeklilerinde 5 bin 456, Bağ-Kur tarım emeklilerinde 4 bin 336, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 3 bin 777, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 6 bin 93 lira. Bu maaşı alan emeklilere 7 bin 500 lira ödeniyor. Temmuz zammı da bu kök maaşlarına eklenecek.

EYT'LİLER DE YARARLANACAK

Temmuz zammından bu yıl emekli olan EYT'liler de yararlanacak. Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında başvuran EYT'lilerin maaşlarına Temmuz ayında yapılacak artış direkt yansıyacak. Temmuz ayı sonrasında başvuranların ise emekli aylıkları hesaplanırken enflasyon artışları dikkate alınacak.

TABAN AYLIKLAR NASIL DEĞİŞECEK?

BAĞ-KUR ESNAF

Mevcut: 5.456,67 TL kök maaş + 2.043,33 TL ek ödeme= 7.500 TL

4 aylık enflasyona göre: 6.286,63 TL kök maaş + 1.213,37 TL ek ödeme = 7.500 TL

SSK (2000 ÖNCESİ)

Mevcut: 6.093,18 TL kök maaş + 1.406,82 TL ek ödeme = 7.500 TL

4 aylık enflasyona göre: 7.019,95 TL kök maaş + 480,05 TL ek ödeme = 7.500 TL

SSK (2000 SONRASI)

Mevcut: 3.777,44 TL kök maaş + 3.722,56 ek ödeme = 7.500 TL

4 aylık enflasyona göre: 4.351,99 TL kök maaş + 3.148,01 TL ek ödeme = 7.500 TL

BAĞ-KUR TARIM

Mevcut: 4.336,14 TL kök maaş + 3.163,86 TL ek ödeme= 7.500 TL

4 aylık enflasyona göre: 4.996,67 TL kök maaş + 2.504,33 TL ek ödeme = 7.500 TL

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN AYLIKLARI NASIL DEĞİŞECEK?

Mevcut maaş: 7.500

Yüzde 15.21 zamlı maaş: 8.640,75

Mevcut maaş: 7.600

Yüzde 15.21 zamlı maaş: 8.755,96

Mevcut maaş: 7.700

Yüzde 15.21 zamlı maaş: 8.871,17

Mevcut maaş: 7.800

Yüzde 15.21 zamlı maaş: 8.986,38

Mevcut maaş: 7.900

Yüzde 15.21 zamlı maaş: 9.101,59

Mevcut maaş: 8.000

Yüzde 15.21 zamlı maaş: 9.216,80

Mevcut maaş: 8.100

Yüzde 15.21 zamlı maaş: 9.332,01

Mevcut maaş: 8.200

Yüzde 15.21 zamlı maaş: 9.447,22

Mevcut maaş: 8.300

Yüzde 15.21 zamlı maaş: 9.562,43

Mevcut maaş: 8.400

Yüzde 15.21 zamlı maaş: 9.677,64

Mevcut maaş: 8.500

Yüzde 15.21 zamlı maaş: 9.792,85

Mevcut maaş: 8.600

Yüzde 15.21 zamlı maaş: 9.908,06

Mevcut maaş: 8.700

Yüzde 15.21 zamlı maaş: 10.023,27

Mevcut maaş: 8.800

Yüzde 15.21 zamlı maaş: 10.138,48

Mevcut maaş: 8.900

Yüzde 15.21 zamlı maaş: 10.253,69

Mevcut maaş: 9.000

Yüzde 15.21 zamlı maaş: 10.368,90

Mevcut maaş: 9.050

Yüzde 15.21 zamlı maaş: 10.426,51

Mevcut maaş: 9.100

Yüzde 15.21 zamlı maaş: 10.484,11

Mevcut maaş: 9.200

Yüzde 15.21 zamlı maaş: 10.599,32

Mevcut maaş: 9.300

Yüzde 15.21 zamlı maaş: 10.714,53

Mevcut maaş: 9.400

Yüzde 15.21 zamlı maaş: 10.829,74

Mevcut maaş: 9.500

Yüzde 15.21 zamlı maaş: 10.944,95

Mevcut maaş: 9.600

Yüzde 15.21 zamlı maaş: 11.060,16

Mevcut maaş: 9.700

Yüzde 15.21 zamlı maaş: 11.175,37

Mevcut maaş: 9.800

Yüzde 15.21 zamlı maaş: 11.290,58

Mevcut maaş: 9.900

Yüzde 15.21 zamlı maaş: 11.405,79

Mevcut maaş: 10.000

Yüzde 15.21 zamlı maaş: 11.521,00

Mevcut maaş: 10.100

Yüzde 15.21 zamlı maaş: 11.636,21

Mevcut maaş: 10.200

Yüzde 15.21 zamlı maaş: 11.751,42

Mevcut maaş: 10.300

Yüzde 15.21 zamlı maaş: 11.866,63

Mevcut maaş: 10.400

Yüzde 15.21 zamlı maaş: 11.981,84

Mevcut maaş: 10.500

Yüzde 15.21 zamlı maaş: 12.097,05

Mevcut maaş: 10.600

Yüzde 15.21 zamlı maaş: 12.212,26

Mevcut maaş: 10.700

Yüzde 15.21 zamlı maaş: 12.327,47

Mevcut maaş: 10.800

Yüzde 15.21 zamlı maaş: 12.442,68

Mevcut maaş: 10.900

Yüzde 15.21 zamlı maaş: 12.557,89

Mevcut maaş: 11.000

Yüzde 15.21 zamlı maaş: 12.673,10

Mevcut maaş: 11.100

Yüzde 15.21 zamlı maaş: 12.788,31

Mevcut maaş: 11.200

Yüzde 15.21 zamlı maaş: 12.903,52

Mevcut maaş: 11.300

Yüzde 15.21 zamlı maaş: 13.018,73

Mevcut maaş: 11.400

Yüzde 15.21 zamlı maaş: 13.133,94

Mevcut maaş: 11.500

Yüzde 15.21 zamlı maaş: 13.249,15

Mevcut maaş: 11.600

Yüzde 15.21 zamlı maaş: 13.364,36

Mevcut maaş: 11.700

Yüzde 15.21 zamlı maaş: 13.479,57

Mevcut maaş: 11.800

Yüzde 15.21 zamlı maaş: 13.594,78

Mevcut maaş: 11.900

Yüzde 15.21 zamlı maaş: 13.709,99

Mevcut maaş: 12.000

Yüzde 15.21 zamlı maaş: 13.825,20

Mevcut maaş: 12.100

Yüzde 15.21 zamlı maaş: 13.940,41

Mevcut maaş: 12.200

Yüzde 15.21 zamlı maaş: 14.055,62

Mevcut maaş: 12.400

Yüzde 15.21 zamlı maaş: 14.286,04

Mevcut maaş: 12.500

Yüzde 15.21 zamlı maaş: 14.401,25

Mevcut maaş: 12.600

Yüzde 15.21 zamlı maaş: 14.516,46