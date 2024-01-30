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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 30 Ocak 2024, 09:37 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2024, 09:49

MB'den zorunlu karşılık düzenlemesi!

Son dakika haberi! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla yeni bir adım attı. Kur koruması sağlanan hesaplar için zorunlu karşılık oranları, 6 aya kadar olan vadelerde yüzde 30'dan yüzde 25'e indirildi. Yabancı para cinsinden mevduat/katılım fonu için tüm vadelerde TL cinsinden tesis edilen ilave zorunlu karşılık oranının ise yüzde 4'ten yüzde 8'e yükseltilmesine karar verildi.

TCMB'nin Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, zorunlu karşılık uygulamasında; piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak, makro finansal istikrarı güçlendirecek ve miktarsal sıkılaştırma yoluyla parasal aktarımın desteklenmesini sağlayacak değişikliler yapılması kararı alındı.

Bu kapsamda, kur koruması sağlanan hesaplar için zorunlu karşılık oranlarının 6 aya kadar olan vadelerde yüzde 30'dan yüzde 25'e indirilmesine, yabancı para cinsinden mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu ve kıymetli maden depo hesapları hariç) için tüm vadelerde TL cinsinden tesis edilen ilave zorunlu karşılık oranının yüzde 4'ten yüzde 8'e yükseltilmesine karar verildi.

Söz konusu düzenlemelerle TL mevduata geçişe yönelik adımlar güçlendirilirken, miktarsal sıkılaştırma sürecine devam edildiği belirtildi.

Sadeleşme süreci ve miktarsal sıkılaştırmaya ilişkin adımlar, Para Politikası Kurulu'nun ilan ettiği ilkeler doğrultusunda devam edecek.

Para Politikası Kurulu'nun 25 Ocak 2024 tarihli kararında, devam eden sadeleştirme süreciyle uyumlu şekilde kredi arzında ve mevduat faizinde gözlenebilecek oynaklıklara karşın makroihtiyati kararlarla parasal aktarım mekanizmasının destekleneceği belirtilirken, sterilizasyon araçlarının çeşitliliği artırılarak miktarsal sıkılaştırmaya devam edileceği bildirilmişti.

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