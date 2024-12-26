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Market etiketlerine asgari ücret zammı! Fırsatçılar yine iş başında
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Market etiketlerine asgari ücret zammı! Fırsatçılar yine iş başında

Giriş Tarihi: 26 Aralık 2024 11:12 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2024 11:12

Asgari ücret zammının belli olmasıyla zincir marketler dahil olmak üzere birçok işletmede etiket değişimleri görüldü. Ürünlere asgari ücret zammı yapan marketler sosyal medya kullanıcıları tarafından ifşa edildi. Ticaret Bakanı Yardımcısı Mahmut Gürcan denetimlerin yapıldığını ifade ederek "763 firma hakkında haksız fiyat artışı şüphesiyle işlem başlatılmıştır. Bu firmaların savunmaları ve ilgili belgelerinin Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sevk edilmesinin ardından, yapılacak HFA denetimi sonuçlarının incelenmesi neticesinde ilgili işletmelere 1.000.000 TL'ye kadar idari para cezası uygulanacaktır" dedi.

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