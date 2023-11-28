28 Kasım 2023 sabah saatlerinden itibaren internet arama motorlarında ''KYK burs ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? KYK burs ve kredi paraları saat kaçta yatar, nereden bakılır?'' şeklinde sorular sıkça araştırılır oldu. İşte KYK TC kimlik numarasına göre ödeme günleri ve diğer detaylar...

KYK BURSLARI YATTI MI, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YATAR?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada KYK burs ve kredi ödemelerinin başladığını duyurdu.

Yapılan açıklamada ''Ödemeler başladı! Öğrenim kredisi ve burs alan yeni öğrencilere ekim ve kasım ayı ödemeleri bir arada!

TCKN son hanesine göre:

'0' ve '2' olanlar 28.11.2023'te,

'4' ve '6' olanlar 29.11.2023'te,

'8' olanlar ise 30.11.2023'te hesaplara yatacak.

Keyifli harcamalar!'' ifadelerine yer verildi.

E-DEVLET KYK BURS ÖDEME SORGULAMA EKRANI

KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkarıldı.

KYK BURSU NEREYE YATIYOR?

Öğrenim kredisi olarak biline KYK bursu Ziraat Bankası hesaplarına yatırılıyor.

KYK TOPLU ÖDEME YAPILACAK MI?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre öğrenim kredisi ve burs alan yeni öğrencilere ekim ve kasım ayı ödemeleri bir arada yapılacak.