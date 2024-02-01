Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, 2023 yılı turizm verilerini değerlendirdi, gelecek hedeflerini anlattı. "2023 rekorlara imza attığımız bir yıl oldu" diyen Bakan Ersoy, "2023 yılında 56.7 milyon ziyaretçi sayısına ulaşıldı. Ziyaretçi sayılarında 6.3 milyon ziyaretçiyle Rusya Federasyonu, 6.2 milyonla Almanya, 3.8 milyon rakamla Birleşik Krallık sıralaması oluştu" dedi. Ersoy, turizm gelirlerinin 2023'te artarak 54.3 milyar dolara yükseldiği bilgisini vererek, "Yani 56.7 milyon ziyaretçi, 99 dolar kişi başı gecelik gelir ve 54.3 milyar dolar toplam gelir ile 2023 turizmde rekor yıl oldu diyebiliriz" diye konuştu.





GECELİK GELİR ARTIYOR

Turizmde 2024 hedeflerine de değinen Ersoy, "60 milyon ziyaretçi, 60 milyar dolar gelir hedefliyoruz. Kişi başı gecelik harcamalarda 106 doları hedefliyoruz" ifadesini kullandı. Ersoy, kişi başı gecelik harcamaların 2017 ile 2023 arasında yüzde 53 artışla 65 dolardan 99 dolara yükseldiğini, kişi başı harcamanın ise yüzde 36 artışla 700 dolardan 952 dolara çıktığını, kişi başı gelir değil de kişi başı gecelik gelire endekslenmenin önemini vurguladı. Türkiye'nin 2018'de turizmde bir strateji değişikliğine gidilerek nicelik kadar niteliğin de ön plana alındığını, hatta öncelikli olduğunu ifade eden Ersoy, "Kişi başı gecelik harcaması artan, konaklama dışı harcaması fazla olan turistlere daha fazla konsantre olacağız. Bu politikanın, bu stratejinin olumlu sonuçlarının da rakamlara yansıdığını görüyoruz" değerlendirmesini yaptı.





YENİ HALK PLAJLARI GELİYOR

Halk plajları projesini yaymaya devam ettiklerini anlatan Bakan Ersoy, "Halk plajları projesi 15 ücretsiz girişli halk plajına ek, 2024 sezonunda 6 yeni plaj daha hizmete girecek. 5 yıldız konforunda halk plajı hizmete alıyoruz. Turizmin yoğun olduğu noktalarda halk plajı sayısını artıracağız. Çeşme Ovacık, Bodrum Yalıkavak, Manavgat Ilıca, Kemer Tekirova plajları gelecek, Adana'da Karataş ve Giresun'da halk plajları ilave olarak eklenecek" açıklamasını yaptı.



'UZAK PAZARLARDA BÜYÜYECEĞİZ'

2024'TE klasik pazarlardaki büyümenin süreceğini belirten Bakan Ersoy, "Yeni pazarlara da odaklanacağız" ifadesini kullandı. Ersoy, "2024'te İskandinav pazarlarında büyüme hedefliyoruz. ABD pazarında yüzde 31, Kuzey Amerika'da yüzde 33, Kanada'da yüzde 41, Hindistan'da yüzde 64, Çin'de yüzde 102, Avustralya'da yüzde 30 büyüme hedefliyoruz. Avustralya destinasyonunda yeni uçuş programıyla daha hızlı bir büyümeyi hedefliyoruz" dedi.

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