Kronik hastaya çifte destek! Devletten her ay 1460 TL nakit para desteği!

Tüberküloz ve SSPE hastalarına ayda bin 460 lira verilirken, kronik rahatsızlığı nedeniyle cihaza bağlı olanların elektrik faturası karşılanıyor. Ayrıca tüberküloz hastalarına şartları taşımak kaydıyla ilave aylık 600 lira bakım yardım verilebiliyor.
Kronik hastalığı olanlara çeşitli destekler devrede. Tüberküloz ve SSPE nedeniyle psiko-sosyal ve mali kayıp yaşayan ihtiyaç sahiplerine nakdi yardım yapılıyor. Tüberküloz hastalarına 6 aydan 2 yıla kadar, SSPE hastalarına da tedavi boyunca destek sağlanıyor. Desteğin tutarı ise aylık bin 460 lira.
İLAVE 600 TL ÖDENİYOR
Ayrıca tüberküloz hastalarına şartları taşımak kaydıyla ilave aylık 600 lira bakım yardım verilebiliyor. Bir başka destek ile de kronik rahatsızlığı sebebiyle cihaza bağımlı ihtiyaç sahiplerinin elektrik fatura bedeli karşılanıyor. Faturalar aylık 200 liraya kadar destekleniyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Tüberküloz veya SSPE hastalığı olan 6 bin 564 kişiye yardım yapıyoruz. Cihaza bağımlı 2 bin 135 kişinin de faturalarına destek sağladık" dedi.
SOSYAL YARDIM ALANA 106 TL FATURA KATKISI
Düzenli sosyal yardımlardan faydalanan ailelerin aylık 150 kilovatsaate kadar elektrik tüketimlerinin de bakanlıklarınca karşılandığını belirten Selçuk, "Hanede bulunan kişi sayısına göre 53 ile 106 lira arasında destek veriyoruz. Elektrik tüketim desteğinden de bugüne kadar 1 milyon 528 bin 807 hanemiz yararlandı" dedi.
62 BİN 500 KİŞİYE MESLEK TEŞVİĞİ
Bakan Selçuk, nitelikli işgücünün tesis edilebilmesine yönelik olarak 62 bin 500 kişinin yaklaşık 60 milyon liralık Mayıs ayı mesleki yeterlilik, sınav ve belgelendirme teşviğinin ödendiğini söyledi. Teşviğin 2022'ye kadar süreceğini kaydeden Selçuk, "Pandemi sebebiyle bazı sektörlerde olumsuz etkilenen üretim süreçlerini nitelikli ve belgeli işgücü ile ivmelendirerek daha iyi bir konuma gelmesi için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.