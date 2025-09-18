Kredi kartı faiz oranları düştü! | İşte yeni nakit avans, ek hesap ve gecikme faizi oranları...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını aşağı çekti. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ Resmi Gazete'de Yayımlandı

TCMB tarafından hazırlanan "Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece faiz oranlarına ilişkin yeni düzenleme resmiyet kazandı.

Faizlerde 25 Baz Puanlık İndirim

Yeni düzenleme kapsamında kredi kartı nakit çekim ve kredili mevduat hesabı (ek hesap) faizlerinde 25 baz puanlık indirime gidildi.

Akdi ve Gecikme Faizleri Düştü

Tebliğe göre, akdi faiz oranı %4,75'ten %4,50'ye, gecikme faizi ise %5,05'ten %4,80'e düşürüldü.

1 Ekim'den İtibaren Geçerli

Düzenleme, 1 Ekim'den itibaren yürürlüğe girecek. Böylece kredi kartı kullanıcıları nakit avans, ek hesap ve gecikme ödemelerinde daha düşük faiz oranlarıyla karşılaşacak.