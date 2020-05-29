Koronavirüse rağmen güçlü büyüme! Türkiye ekonomisinden büyük başarı

29.05.2020 12:26

TÜİK, 2020'nin ilk çeyreğine ilişkin büyüme verilerini açıkladı. TÜİK'ten yapılan açıklamada Türkiye ekonomisinin koronavirüse rağmen yüzde 4,5 oranında büyüdüğü bildirildi. Dünyadaki büyüme verileriyle ilgili A Para'ya açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Kerem Alkin, "Türkiye, 1. çeyrekte hiçbir dünya ülkesine nasip olmayan bir büyümenin tadına varalım. Bu çok önemli. ABD'nin bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde -5 geldi. Almayanın -3. Avrupa bölgesine bakınca çoğu ülkelerin hepsi eksi büyüme kaydetti. Bütün bu tablo içerisinde Türkiye'nin +4.5 altın gibi parlıyor. Türkiye'nin süreçleri nasıl başarılı bir şekilde yürüttüğünün de bir göstergesidir bu." dedi.

Koronavirüs süresinde geçen ilk çeyrek ekonomik büyümeler belli oldu. Dünya ekonomisinin daralmaya gittiği bu dönemde Türkiye ekonomisinden büyük bir başarı kaydedildi.

TÜRKİYE EKONOMİSİ İLK ÇEYREKTE YÜZDE 4.5 BÜYÜDÜ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ilk çeyrek büyüme rakamlarını son dakika olarak açıkladı. Buna göre; 1. çeyrekte Türkiye ekonomisi yüzde 4.5 büyüdü.

Konuyla ilgili A Para'ya açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Kerem Alkin açıklanan büyüme rakamlarını değerlendirdi.Alkin, "Türkiye, 1. çeyrekte hiçbir dünya ülkesine nasip olmayan bir büyümenin tadına varalım. Bu çok önemli. ABD'nin bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde -5 geldi. Almayanın -3. Avrupa bölgesine bakınca çoğu ülkelerin hepsi eksi büyüme kaydetti. Bütün bu tablo içerisinde Türkiye'nin +4.5 altın gibi parlıyor. Türkiye'nin süreçleri nasıl başarılı bir şekilde yürüttüğünün de bir göstergesidir bu." dedi.

SANAYİ SEKTÖRÜ 2020 YILI BİRİNCİ ÇEYREĞİNDE %6,2 ARTTI

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2020 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; diğer hizmet faaliyetleri %12,1, bilgi ve iletişim faaliyetleri %10,7, sanayi %6,2, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %4,6, hizmetler %3,4, tarım %3,0, gayrimenkul faaliyetleri %2,4, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %1,9 ve finans ve sigorta faaliyetleri %1,6 arttı. İnşaat sektörü ise %1,5 azaldı.