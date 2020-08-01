Kısa çalışma ödeneği uzadı

Hükümet hem işçi hem de işvereni korumaya yönelik tedbir adımlarını sürdürüyor. Kovid-19 nedeniyle kısa çalışma ödeneği süresi ve işten çıkarma yasağı bir ay uzatıldı. Ödemeler Ağustos ayı sonuna kadar devam edecek.
Hükümet hem işçi hem de işvereni korumaya yönelik tedbir adımlarını sürdürüyor. Kovid-19 nedeniyle kısa çalışma ödeneği süresi ve işten çıkarma yasağı bir ay uzatıldı. Ödemeler Ağustos ayı sonuna kadar devam edecek. İşten çıkarmayı yasaklayan ve kısa çalışma ödeneğinin süresini uzatan Cumhurbaşkanı kararı dün yürürlüğe girdi. Kovid-19 nedeniyle 30 Haziran'a kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın, kararda belirtilen esaslar çerçevesinde ve söz konusu karar ile uzatılan bir aylık süreden sonra başlamak üzere bir ay uzatıldı.