Kısa çalışma ödeneği uzadı

01.08.2020 11:04

Hükümet hem işçi hem de işvereni korumaya yönelik tedbir adımlarını sürdürüyor. Kovid-19 nedeniyle kısa çalışma ödeneği süresi ve işten çıkarma yasağı bir ay uzatıldı. Ödemeler Ağustos ayı sonuna kadar devam edecek.