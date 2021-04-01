Kısa Çalışma Ödeneği KÇÖ uzatıldı mı? KÇÖ alanlar ne olacak?

Kısa çalışma ödeneği KÇÖ uzatıldı mı? KÇÖ bitti mi? Milyonlarca işçi kısa çalışma ödeneğinden yıl boyunca faydalandı. İşçilerin mağdur olmaması adına ödenen bu ödenekler aynı zamanda işverenin de elini rahatlatmıştı. Ancak son yapılan açıklamalarla kısa çalışma ödeneğinin bitip bitmediği merak ediliyor. Peki KÇÖ bitti mi? KÇÖ uzatıldı mı?

KÇÖ NE ZAMAN YATACAK?

Nisan ayında son kez yatacak Kısa Çalışma Ödeneği yeni ayın ilk haftasında hesaplarda olacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 5 Nisan'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, "Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Nisan 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız" açıklamasını yaptı.

KÇÖ UZATILDI MI?

19 Şubat 2021 tarihinde alınan kararla koronavirüs ile mücadele kapsamında iş yerlerinde uygulanan kısa çalışma ödeneğinin süresi, 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şubat ayında yaptığı açıklamada kısa çalışma ödeneğinin mart ayı sonunda kaldırılacağını açıklamıştı.

KÇÖ ALANLAR NE OLACAK?

Kısa çalışma ödeneği sona ermesinin ardından iş verenler için iki yol gözükecek. Ya çalışanlar normal çalışma şekline geri dönecek ya da izne çıkarılacak.

Pandemi süresince kısa çalışma ödeneğinden veya nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalının normal çalışma süresine dönmesi halinde sigortalının çalıştığı özel sektör işyerine "Normalleşme desteği" adı altında İŞKUR tarafından prim desteği sağlanacak. Bu destekle pandemi sürecinde ekonomik olarak sıkıntı yaşayan özel sektör işverenlerin sosyal güvenlik maliyetleri azaltılmak suretiyle desteklenerek normalleşme süreci hızlandırılacak.

Bir diğer seçenek olan ücretsiz izne çıkarmada ise çalışanlara nakdi ücret desteği ödemesi yapılacak. 2021 yılı için ise günlük nakdi ücret desteği miktarı, 13 Ocak 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile asgari ücret artış oranında (%21,56) artırılarak günlük 47,70 TL'ye çıkarıldı. Nakdi Ücret Desteği, bir ay içerisinde en fazla 30 gün olmak üzere işçinin kendisine ödeniyor.