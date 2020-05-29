Kira kontratlara koronavirüs düzenlemesi! İşte kiracıların pandemi hakları |Video

29.05.2020 11:36

Son dakika haberi... Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs kiracıların da belini büktü. Bazı kiracı kiralarını yarım öderken bazıları ise hiç ödeyemedi. Peki kiracıların pandemi hakları neler?Kirasını ödeyemeyen tahliye edilebilir mi? Kontratlara koronavirüs düzenlemesi yapıldı. Avukat Mahmut Yılmaz, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.İşte detaylar...

Koronavirüs nedeniyle kafe ve restoranlar 2 aydır hizmet veremiyor. Ancak bazı mal sahipleri işletmecilerden kira almaya devam ediyor.

Son dakika haberi... Koronavirüs salgını kiracıları da vurdu. Peki kiracıların pandemi hakları neler?Kirasını ödeyemeyen tahliye edilebilir mi? Kontratlara koronavirüs düzenlemesi yapıldı. Avukat Mahmut Yılmaz, A Haber canlı yayınında detayları anlattı. Yılmaz, "Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre 31 Mart tarihinden itibariyle 10 Hazirana kadar iş yeri kirası ödeyen kiracılar artık iş yeri kirasını Kovid-19 sebebiyle ödeyememesi yüzünden tahliye edilemeyecek. Ev kirasını ödeyemeyenler ise kira sözleşmesini fesh etme hakkına sahip." ifadelerini kullandı.

"MAL SAHİBİNİN KANUNEN ALTI AY SÜRE VERME ZORUNLULUĞU VAR"

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, satış işlemi nedeniyle boşaltılmak istenen ev ve iş yerlerinde bulunan kiracılarla ilgili ise "Evini satmak isteyen mal sahibinin zaten öncelikli olarak kiracısına bunu bildirmesi gerekiyor. Satmasında elbet hukuken bir sakınca yok, satabilir. Yeni alacak olan mal sahibinin zaten, kanunen altı ay süre verme zorunluluğu var. Bu süreç altı aydan fazla sürerse bu süreç oluşabilir. Altı ay sonra mücbir sebep hali devam ediyorsa yeni mal sahibine de kullanabilir kiracı. Kanunumuz zaten gayrimenkul satıldığında kiracıya altı ay daha orada oturma hakkı veriyor. 'Çık' deme hakkı vermiyor. Kiracının çıkması diye bir şey kesinlikle söz konusu olamaz" diye konuştu.