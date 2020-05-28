Devlet tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yapılan yardımlardan bir tanesi de kira yardımıdır. Devletin kira yardımları ödemede zorlanan kişiler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Devlet tarafından yapılan kira yardımları için iki ayrı kategori üzerinden başvuruları alıyor. Bunlardan ilki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen kentsel dönüşüm kira yardımı ödemesi olarak öne çıkıyor. Detaylar takvim.com.tr'de
KİRACILARA 1000 TL YARDIM NEDİR, DEVLET KİRA YARDIMI ÖDÜYOR MU?
Süreçte kira yardımı en çok aranılan konuların başında yer alırken sosyal medya hesaplarında yayılan 1000 TL yardım ödemesi en çok konuşulanlar arasına girdi. Devlet tarafından korana virüs sonrasında dağıtılmaya başlanan 1000 TL sosyal yardım parası ne yazık ki bazı kişiler tarafından kira yardımı olarak isimlendirildiği için böyle bir yanlış anlaşılma yaşandı.
E DEVLET'TEN BAŞVURU
E Devlet kapısı üzerinden yapılacak başvurular için lik şu şekilde:
https://www.turkiye.gov.tr/cevre-ve-sehircilik-hak-sahibi-ailelere-kira-yardm-yaplmas-3971
Yukarıdaki linke tıklayın ve giriş yaptıktan sonra açılan ekranda, belirtilen adımları takip edip başvurunuzu yapın.
DAR GELİRLİYE KİRA YARDIMI
Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir devlet olduğunda dolayı ilgili bakanlıklar eli ile dar gelirli ve yardıma muhtaç ailelere çeşitli yardımlar yapılmaktadır. Bu yardımlar genel olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilmektedir. Gıda, yakacak, barınma, çocukların eğitim masraflarının karşılanması vb. konularında verilen yardımlar kimi zaman ayni kimi zaman da nakdi olarak sağlanmaktadır. Bu yardımların yanı sıra verilen yardım konularından bir tanesi de kira yardımlarıdır. Barınma temel ihtiyacımızdır. Ancak maddi durumu sebebi ile bazı aileler sağlıksız evlerde yaşamakta ya da maddi durumları yetersiz olduğundan dolayı kira paralarını ödeyecek güçleri bulunmamaktadır. Bu problemlerin ortadan kaldırılması amacı ile devlet tarafından evsiz ailelerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile barınma yardımları, kira paralarını ödeyemeyen ailelere ise belirlenen tutarlarda kira yardımı yapılmaktadır.
KİRA YARDIMI YAPAN KURULUŞLAR
Maddi anlamda sıkıntı yaşayan ailelerin kira paralarının karşılanması amacı ile pek çok kurum ve kuruluş tarafından kira yardımı verilmektedir.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Bağlı Müdürlükler
Kaymakamlıklar bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları
Belediyeler
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Büyükşehirlerde kiracılara 960 TL' ye varan kira yardımları yapılmaktadır.)
Sivil Toplum Kuruluşları
Özel Vakıflar ve dernekler
Gönüllü kuruluşlar ya da şahıslar tarafından kira yardımı yapılmaktadır.