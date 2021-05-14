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Kefil derdi yok! SMS ile 80 bin liraya kadar derhal yatırılıyor! PTT emekli kredisi nasıl alınır 2021?

Kefil derdi yok! SMS ile 80 bin liraya kadar derhal yatırılıyor! PTT emekli kredisi nasıl alınır 2021?
14.05.2021 13:49
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PTT kredisi nasıl alınır? Sorusu milyonlarca emekli vatandaş tarafından araştırılıyor. Emekli olan kişiler ihtiyaçları doğrultusunda bankaların yaptığı kredi kampanyalarını yakından takip ediyor. Bu noktada T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü PTT'de emekli maaş müşterilerine müjdeli haber geldi, kefilsiz, şartsız kredi imkanı tanıyor. Acil nakit ihtiyacı olan emekliler PTT'den kolayca kredisini alarak harcayabiliyor. PTT bireysel emekli kredisi başvuruları hakkında ve ödeme tablosu ile ilgili merak edilen tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.


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