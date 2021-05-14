SMS ile 80 bin liraya kadar derhal yatırılıyor! Kefil mefil derdi yok! PTT emekli kredisi için yapmanız gereken tek işlem!
PTT emekli kredisi nasıl alınır 2021? Sorusu çoğu emekli kişiler tarafından araştırılıyor. PTT tarafından maaşını kendisinden alan emekli müşterilerine müthiş bir kampanya sunuldu. Rahatlıkla alınabilen bu kredi için kefil ve şart aranmaması daha çok ilgi görmesine neden oluyor. Ayrıca şubeye gitmeden SMS ile kredi işlemlerini halledebiliyorsunuz. Geri ödemelerde 36 ay vade fırsatı bulunuyor. Böylelikle acil nakit ihtiyacı bulunan emekli vatandaşlar rahat bir nefes alacak. Bu gelişmeler sonrası yüzbinlerce vatandaş PTT bireysel emekli kredisi başvuruları ile ilgili tüm detayları gündemde sıkça araştırmaya başladı. Peki, PTT emekli kredisi nasıl alınır? 2021 Ptt emekli düşük faizli kredi çekme işlemleri nelerdir? İşte PTT emekli kredisi hakkında bilgiler…
PTT kredisi nasıl alınır? Sorusu milyonlarca emekli vatandaş tarafından araştırılıyor. Emekli olan kişiler ihtiyaçları doğrultusunda bankaların yaptığı kredi kampanyalarını yakından takip ediyor. Bu noktada T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü PTT'de emekli maaş müşterilerine müjdeli haber geldi, kefilsiz, şartsız kredi imkanı tanıyor. Acil nakit ihtiyacı olan emekliler PTT'den kolayca kredisini alarak harcayabiliyor. PTT bireysel emekli kredisi başvuruları hakkında ve ödeme tablosu ile ilgili merak edilen tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
KREDİ İHTİYAÇLARINIZ İÇİN ARTIK PTT YANINIZDA
Kredi işlemlerinde;
İşyerlerimize kredi kullanma talebiyle bizzat müşterinin kendisinin nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartıyla başvurması gerekmektedir. Vekaletname ile bir başkası adına kredi kullanılmasına yönelik talepler karşılanmamaktadır.
Kredi işlemlerinde işyerlerimizde bulunan ilgili Bankanın kredi evraklarının doldurulması ve imzalanması gerekmektedir.