Yapılandırma yasasıyla protestolu senet, çek, kredi ve kredi kartı dahil borcunu ödeyemeyenlerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri durumunda olumsuz kayıtları silinecek.

Bu düzenlemeden, nakdi ve gayri nakdi kredilerinin anapara veya taksit ödeme tarihi 20 Mayıs'tan önce olup da aksatanlar yararlanacak. Borçlarının 31 Aralık'a kadar tamamını ödeyen ya da yapılandıranların Risk Merkezi'ndeki kayıtları temizlenecek. Türkiye Bankalar Birliği, düzenlemeye ilişkin soruları yanıtladı.

İlk adımda borcun bulunduğu bankaya ya da finansal kuruluşa başvurulması gerekiyor. İkinci adımda borç hesaplamasına gidilecek. Bankalar müşterilerinin bütçesine uygun vade imkanı sunacak. Hazal ATEŞ.

ÜRETİCİLER İÇİN 5.5 MİLYAR TL

Hükümet, esnafla birlikte çiftçinin de gelir kaybını önlemek, finansman ihtiyacını karşılamak için dört koldan destek sağlıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından üreticilere kullandırılan, ertelenen düşük faizli krediler için çiftçi adına ödenen gelir kayıplarının karşılanması için bu yıl 5.5 milyar liralık destek sağlanacağını ifade etti. Hazal ATEŞ.

ESNAFA 5 BİN TL HİBE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın salgın nedeniyle ekonomik zarar gören esnafa yönelik açıkladığı hibe desteği ödemeleri dün başladı. Esnafa faaliyet alanına göre 3 bin lira ve 5 bin lira ödenirken, ödemeler başvuru sıralaması dikkate alınarak yapılıyor. Destek yararlanmak için başvurular 23 Haziran akşamına kadar e-Devlet'ten alınacak. Hibeden tiyatrocu, hamal, arzuhalci, ressam, vale, çorbacı, dublör, pansiyoncu gibi sektörler faydalanacak.

BU PİKNİK 4.680 TL

Pandemi döneminde eve kapanan vatandaş, kademeli normalleşmeyle yeşil alanlara ve deniz kenarlarına koştu. Bu ilgiyi gören lüks otellerden Çırağan Sarayı da kişi başı 780 liraya Boğaz manzaralı piknik hizmeti vermeye başladı. En az 6 kişilik (4 bin 680 lira) rezervasyon şartı da koydu. 11.00-18.00 saatleri arasında yapılabilecek pikniğin mönüsünde ise peynir çeşitleri, et ve deniz mahsullü salatalar, atıştırmalıklar var.