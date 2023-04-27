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KAMU İŞÇİSİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SON DAKİKA: 700 bin işçiye %40 zam gelecek mi? 4D, Kamu işçisi maaşları ne kadar olacak 2023

KAMU İŞÇİSİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SON DAKİKA: 700 bin işçiye %40 zam gelecek mi? 4D, Kamu işçisi maaşları ne kadar olacak 2023
27.04.2023 14:42

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700 bin işçinin maaş zammı hakkında aramalar hız kazandı. Hükümetin kamu işçisi için yeni teklifi 12 bin lira oldu. Peki, 4D, Kamu işçisi maaşları ne kadar olacak 2023? 700 bin işçiye %40 zam gelecek mi? İşte tüm merak edilenler.

Ekonomi Videoları

700 bin işçiyi kapsayan toplu sözleşme hakkında aramalar hız kazandı. 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşlar arama motorlarında, "4D, Kamu işçisi maaşları ne kadar olacak 2023? 700 bin işçiye %40 zam gelecek mi?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

KAMU İŞÇİLERİ TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN SONUÇLANIR, ZAM ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Binlerce kamu işçileri, Toplu İş Sözleşmesi zammı için yeni gelişmelere odaklandı. Hükümetin kamu işçisi zam teklifi yenilendi.TÜRK-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, hükümetin 700 bin kamu işçisi için ilk 6 ay ve taban maaş teklifinin yükseldiğini duyurdu.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, hükümetin kamu işçisi için yeni teklifinin 12 bin lira tavan ücret ve ilk altı ay için yüzde 40 zam olduğunu bildirdi.

HÜKÜMETİN KAMU İŞÇİSİ 1. ZAM TEKLİFİ

TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay hükümetin Toplu İş Sözleşmesi kapsamında kamu işçisine zam teklfini açıkladı.Buna göre hükümet ilk 6 ay için yuzde 30 zam, taban aylık olarak ise 11 bin 500 lira önerdi.

Bu teklif hükümetin birinci kamu işçisi zammı teklifi oldu. TÜRK-İş hükümetin yeni zam teklifini duyurdu.

KAMU İŞÇİŞİ ZAMMI İÇİN YENİ TEKLİF BELLİ OLDU

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, hükümetin kamu işçisi için yeni teklifinin 12 bin lira tavan ücret ve ilk altı ay için yüzde 40 zam olduğunu bildirdi.

Kamuda 700 binden fazla işçinin ücretlerine 2023-2025 döneminde yapılacak zammın belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.

PROTOKOL 1 MAYIS GÜNÜNDEN ÖNCE İMZALANMASI BEKLENİYOR

Kamudaki 700 binden fazla kamu işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nden önce imzalanması bekleniyor.

Kara yolları, demir yolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, Milli Eğitim ve Milli Savunma bakanlıkları, hastaneler ve üniversitelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.

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