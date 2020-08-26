JPMorgan'ın 'dolar sat TL al' tavsiyesine uzman isimden flaş yorum: Bükemedikleri eli öptüler!

26.08.2020 16:21

JPMorgan döviz stratejisi raporunu yayınladı. O raporda ‘Dolar satın TL alın’ tavsiyesi vardı. Peki bu tavsiye ne anlama geliyor? Konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, “Türkiye hem kurumlarıyla hem ekonomi yönetimiyle hem siyasi iradesiyle artık bu oyunların karşısında duruyor. Bu gücün karşısında da bükemediğin bileği de öpersin” ifadelerini kullandı.

JPMorgan'ın küresel Döviz stratejisi raporunda teknik analize dayalı "dolar sat TL al" tavsiyesi yer aldı. Raporda, kurda "Son iki haftadır açık bir şekilde yukarı yönlü ivme kaybı gözlemlendiği" belirtildi.

Raporda, kurda önemli ölçüde geri çekilme riski olduğu ve bu geri çekilme için kritik önemdeki ilk Fibonacci desteği olan 7.1890'ın kırılması gerektiği ifade edilirken, böyle bir kırılmanın daha geniş çaplı bir geri çekilmeyi getirebileceği belirtildi.

Kurumun strateji notunda "Biz 6.7800 ve 5.5000 hedefiyle, 7.6500 'zararı durdur' seviyesiyle 7.3975'ten 1 birim sattık." dendi.

"BÜKEMEDİKLERİ ELİ ÖPTÜLER!"

JPMorgan'ın tavsiyesini değerlendiren Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, ""Tüm kredi derecelendirme kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar Türkiye'nin ekonomik durumlarına bakmadan not veriyorlardı. O yüzden bu kuruluşlar bizimle ilgili olumlu bir rapor yayınlamışlarsa mutlaka bir şüpheyle bakın. Olumsuz bir rapor yayınlamışlarsa da çok üzülmeyin. Zaten sermaye su gibidir akar ve yolunu bulur. Ama burada şunu da düşünmek lazım."

"Bu kuruluş bile artık TL'nin gücüne inanmaya başladıysa burada ekonomi yönetiminin aldığı tedbirlerin çok önemli bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye ekonomisindeki kırılganlıkların nasıl giderildiğini, bağışıklık sistemimizin nasıl güçlendiğini buradan anlayabiliyoruz. Bunlar bile artık çark etmişler."

"Dolardaki balonu kendilerinin yaptığı da ortaya çıkmış oluyor. Eskiden Türkiye'ye gelirlerdi. Yüksek miktarda dolarlarını bozdururlardı. TL varlıklarını yükseltip karlarını yaparlardı. "

"Yüksek dolar getirdikleri için, kur düştüğü için hem kurdan hem de TL'den karlarını yapıp giderlerdi. Bu döngü artık kırıldı. Türkiye hem kurumlarıyla hem ekonomi yönetimiyle hem siyasi iradesiyle artık bu oyunların karşısında duruyor. Bu gücün karşısında da bükemediğin bileği de öpersin. İşte bu da o anlama geliyor" dedi.