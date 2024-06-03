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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 03 Haziran 2024, 11:02 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2024, 11:02

İşyeri kira artış oranı 2024 (TÜFE oranı) SON DAKİKA: Haziran ayı kira artış oranı NE KADAR OLDU?

Konut kiralarında uygulanan yüzde 25 zam sınırıyla ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 2022 yılında hayata geçirilen ve kiracıları korumayı amaçlayan bu düzenleme, Temmuz 2024'e kadar geçerli olarak belirlenmişti. Peki, Haziran ayı kira artış oranı ne oldu? Kirada yüzde 25 zam sınırı kalktı mı? İşte konu hakkında merak edilenler...

Türkiye'de konut kiralarındaki artış oranı, milyonlarca kiracı ve ev sahibi tarafından yakından takip ediliyor. 2022 yılında yürürlüğe giren ve konut kiralarındaki artış oranını yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme, Temmuz 2024 itibarıyla sona erecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yaptığı son açıklamalar, bu konuda yeni bir döneme girileceğine işaret ediyor.

HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE OLDU

10.000 TL kira üzerine yüzde 62,51 zam yapıldığında:

Zam miktarı = 10.000 TL * 62,51 / 100 = 6.251 TL

Yeni kira miktarı = 10.000 TL + 6.251 TL = 16.251 TL

KİRA ARTIŞ ORANI ZAMLANACAK MI?

Son 2 yılda yüzde 25 zam yapan kiracılar vardı. Bu dönemde TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre zam yapılsa dahi kirası rayiç kiralara göre epey düşük kalacak. Ev sahiplerinin TÜFE'nin 12 aylık ortalamasından daha fazla kira talep etme hakkı yok. Ancak bazı yasal haklar var. Kira tespit davalar, uyarlama davaları gibi çeşitli davalar açılarak kiracılardan piyasa günceline göre kiralar talep edilebilir. Dava açmak için zaman şartı var. Bunun için hukuki görüş almalılar.

İŞ YERLERİNDE KİRA SINIRLAMASI YOK

İşy erlerine yapılacak kira zammı oranında ise sınırlama bulunmuyor. Mayıs ayı kira artış oranı yüzde 59,64 olarak belirlendi. Böylece kira kontrat süresi mayıs ayında dolan işletme sahipleri kiralarında tavan zammı yüzde 59,64 olarak uygulayacak.

12 AYLIK TÜFE'YE GÖRE KİRA ZAMMI HESAPLANSAYDI

Mevcut Kira Bedeli: 17 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Mayıs 2024

Girdiğiniz Artış Oranı: %59,64

Kira Artış Tutarı: 10 bin 139 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 27 bin 139 TL

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