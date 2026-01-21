İşte 2026 kıdem tazminatı hesabı

Altın ve borsada rekor serisi başladı

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! Emekliye 3.119 TL ek ödeme ve zamlı maaş takvimi açıklandı

Piyasalarda son durum: Altın ve gümüş rekor kırıyor!

Altın rekor yürüyüşünde! Gram altın 7 bin TL'yi görür mü?