İkramiye ne zaman yatacak? Emeklilerin bayram ikramiyesi tarihi belli oldu! Kim ne zaman ikramiye alacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakalığı, emeklilerin ramazan bayramı ikramiyelerinin 27-29 Nisan'da hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi;

Emekli Bayram İkramiyeleri 27-29 Nisan'da Hesaplara Yatacak

Yaklaşık 12 milyon emeklinin 2022 yılı Ramazan Bayramı ikramiyeleri 27-29 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacak.

2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere olmak üzere emekli vatandaşlara ödeniyor. Emekli bayram ikramiyesi bu yıl 2 Mayıs Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin hesabına yatırılacak.

Emekli ikramiyelerinin ödeme günleri ise şöyle:

4/a'lı işçi emeklileri için ödeme günleri; 17, 18, 19, 20, 21 olanların 27 Nisan, 22, 23, 24, 25, 26 olanların 28 Nisan, 4/b'li Bağ-Kur emeklileri için 29 Nisan, 4/c'li memur emeklileri için ise hem bayram ikramiyeleri hem de Mayıs ayı aylıkları 29 Nisan tarihinde ödenecek.

*Kimler ikramiye ödemesini alabiliyor?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.

*İkramiye için başvuru gerekiyor mu?

Hayır emeklilerin ikramiyeleri için bir başvuru yapmalarına gerek bulunmuyor. Ödemeler otomatik olarak emekli maaşı aldıkları hesaplara yatırılacak. Bu konuda bazı dolandırıcılar emekliler ile irtibata geçiyor. Hiç kimseye bilgilerinizi vermeyin. Zaten otomatik olarak ikramiyeler yatırılıyor, bir işlem yapılmasına da gerek yok.

*Emekli maaşı olarak 2 aylık alanlar ne yapacak?

Eşinden ve kendi emekliliğinden dolayı iki maaş alanlarda 2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek. Böylece ikramiye tek bir dosya üzerinden ve bir adet verilmiş olacak.

*İkramiyelerden bir kesinti yapılabiliyor mu?

Emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinden herhangi bir kesinti yapılamıyor. Ayrıca bu ödemeler emeklinin borcu olsa dahi haciz konusu yapılamıyor.

*Yeni emekliler de alabilecek mi?

İkramiyeden yararlanmak için 'ödemenin yapılacağı tarihte aylık almak' şartı aranıyordu. Geçen yıl bu ibare 'bayramın içinde bulunduğu ayda' şeklinde değiştirildi. Mayıs ayı sonuna kadar emekli, dul ya da yetim aylığı bağlananlar da Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek. Mayıs'tan sonra Temmuz sonuna kadar aylık bağlananlar ise Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanacak.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İKRAMİYE AÇIKLAMASI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Emekli bayram ikramiyesi Çalışma Bakanımızın dediği gibi 1100 TL olarak yatacak." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilere bayram ikramiyesinin 28-29 Nisan'da hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Bakan Bilgin'in açıklamaları şöyle:

"Bayram ikramiyelerine yönelik artış gündemimizde yok. 28-29 Nisan'da ödemeler yapılacak. İki bayramda maliyet 25 milyar lira seviyesinde. Emeklilere 1100 lira ödenecek. Ödeme tutarı her zaman değerlendirilebilir. Sayın Cumhurbaşkanımızın gündeme getirebileceği şeyler olabilir. Şu andaki gündemde artış yok. Enflasyona ayarlı bir şey yok. Eşel artış enflasyon sarmalına düşürecek olaylara yol açar. Tüm dünyanın gündeminde enflasyonu yok etme amacı varken, hiper enflasyon tehlikesini çağırıştıracak söylemleri doğru bulmuyorum.

Asgari ücrete Temmuz zammı diye bir gündemimiz yok. Tarihsel olarak arttı. Bütün ücret türlerinde asgari ücret kadar geliri devre dışı bıraktık. Bu sene gerçekleşti. 3 ay sonra asgari ücret tartışması, 6 ay sonra tartışırsanız, 1 ay sonra da tartışırsınız.

Çok şükür Türkiye programını kontrol altında yürütüyor. Türkiye başaracaktır. Türkiye ihracata dayalı büyüyor. Türkiye sanayi üretimine bağlı büyüyor. Türkiye'nin büyümesi reel olarak sağlam temellere dayanıyor."