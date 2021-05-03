İhtiyacı olana 1.100 TL ödeme! Başvuru yapmaya gerek yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı bin 100 liralık desteğin detayları belli oldu: İhtiyaç sahibi olduğu belirlenen 2 milyonu aşkın haneye ödeme yapılacak. Peki kimler yararlanacak? Başvuru yapılacak mı? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu tam kapanma dönemi için ihtiyaç sahibi ailelere verilecek bin 100 lira desteğin detayları belli oldu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' adı altında yeni bir yardım programı başlattıklarını belirterek, "Daha önce e-Devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nca tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı bin 100 lira tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz" dedi.
E-DEVLET'TEN GÖRÜLECEK
Destek için başvuru olmayacağını söyleyen Yanık, hak sahipliğinin e-Devlet üzerinden Aile Bakanlığı'nın 'Sosyal Yardım Sorgula' başlıklı bölümünden kontrol edilebileceğini aktardı.
Aynı dönemde ödenen yaşlı ve engelli aylıkları da Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemeleri ile birlikte yapılacak.