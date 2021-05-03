İhtiyacı olana 1.100 TL ödeme! Başvuru yapmaya gerek yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı bin 100 liralık desteğin detayları belli oldu: İhtiyaç sahibi olduğu belirlenen 2 milyonu aşkın haneye ödeme yapılacak. Peki kimler yararlanacak? Başvuru yapılacak mı? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' adı altında yeni bir yardım programı başlattıklarını belirterek, "Daha önce e-Devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nca tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı bin 100 lira tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz" dedi.

E-DEVLET'TEN GÖRÜLECEK

Destek için başvuru olmayacağını söyleyen Yanık, hak sahipliğinin e-Devlet üzerinden Aile Bakanlığı'nın 'Sosyal Yardım Sorgula' başlıklı bölümünden kontrol edilebileceğini aktardı.

Aynı dönemde ödenen yaşlı ve engelli aylıkları da Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemeleri ile birlikte yapılacak.