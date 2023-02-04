İhracat 2023’e rekorla başladı! Ocak ayında yüzde 10.4 artarak 19.4 milyar dolara ulaştı

İhracat yeni yıla rekorla başladı. 2022'de 254.2 milyar dolarla rekor kırılan ihracat, bu yılın Ocak ayında yüzde 10.4 artarak 19.4 milyar dolara ulaştı. Cumhuriyet tarihinin en yüksek Ocak ayı rakamına imza atılırken, Ocak sonu itibarıyla son 1 yıllık ihracat ise 256 milyar dolarla zirveye ulaştı.

"İhracatımız, geçtiğimiz yıl yakaladığı ivmeyi bu yılın ilk ayında da devam ettirmiş ve en yüksek Ocak ayı ihracat rakamlarına ulaşmıştır" diyen Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Öncelikle artan enerji fiyatlarıyla gelirleri ve dolayısıyla talepleri yükselen Orta Doğu ve Körfez ülkelerinin mal ve hizmet tedariki konusunda ilk tercihinin Türkiye olması için çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadesini kullandı. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe de "Küresel pazarlardaki gelişmeler nedeniyle zorlu geçmesi beklenen yıla rekorla girmek ihracat ailemiz için büyük bir motivasyon kaynağı oldu" dedi.