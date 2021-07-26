Haberler Video Ekonomi Videoları <a href="/index/hiz-siniri?type=2" class="">Hız sınırı</a> değişiyor? <a href="/index/hiz?type=2" class="">Hız</a> limiti artacak mı? Hangi araç hangi hızla gidecek? Cezalar ne kadar?

Hız sınırı değişiyor? Hız limiti artacak mı? Hangi araç hangi hızla gidecek? Cezalar ne kadar?

Hız sınırı değişiyor? Hız limiti artacak mı? Hangi araç hangi hızla gidecek? Cezalar ne kadar?
26.07.2021 17:27
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Hız sınırı değişiyor? Hız limiti artacak mı? Hangi araç hangi hızla gidecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hız sınırı açıklamasının ardından merak edilen sorulardan bazıları 'Hangi yollarda hangi limitler var?', 'Cezalar ne kadar?', 'hangi yollara hangi araçlar girebilir?' oldu. Araç tiplerine göre hız sınırları da değişiyor. İşte merak edilen soruların yanıtları.


Geçtiğimiz ay İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, son 5 yılda trafik kazalarındaki can kayıplarını yüzde 35 oranında azalttığını vurgulamış ve otoyollarda hız sınırlarının arttırılması için çalışmalar yapıldığını belirtmişti.

Soylu, "Bizim sürat kilometremiz 120'dir, ona bir yüzde 10'luk tolerans var, 132 kilometredir. Otomobiller için 20 kilometreye kadar artırma yetkimiz var. Bu konuda hem yollara hem de standartlara göre karayolları ile trafik bir çalışma yapıyorlar" dedi.

hız sınırları!

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