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Hangi yollarda hangi limitler var? İşte araç tiplerine göre hız sınırları!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hız sınırı açıklamasının ardından merak edilen sorulardan bazıları 'Hangi yollarda hangi limitler var?', 'Cezalar ne kadar?', 'hangi yollara hangi araçlar girebilir?' oldu. Araç tiplerine göre hız sınırları da değişiyor. İşte merak edilen soruların yanıtları.

26.07.2021 08:52 - Son Güncelleme: 26.07.2021 08:52
Hangi yollarda hangi limitler var? İşte araç tiplerine göre hız sınırları!

Dünya genelinde genel trafik kuralları benzerlik gösterse de bazı keskin farklar da bulunuyor. Ehliyet yaşları, sınıfları, cezalar ve hatta trafik yönleri bile ülkeden ülkeye farklılık gösterebiliyor. Çoğunlukla sağ şeritten akan trafik, Japonya, Hindistan gibi Uzakdoğu ülkelerinin yanı sıra İngiltere ve Kıbrıs'ta da ters yönden akıyor.

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Hangi yollarda hangi limitler var? İşte araç tiplerine göre hız sınırları!

Bu trafik akışı için özel olarak sağdan direksiyonlu araçlar üretiliyor. Hız sınırları da ülkelere göre farklılık gösterebilen trafik kurallarından bir tanesi olarak göze çarpıyor.

Hangi yollarda hangi limitler var? İşte araç tiplerine göre hız sınırları!

Hem Avrupa'da hem de Türkiye'de yakın zamanda en çok konuşulan trafik gündem maddelerinden birisi haline geldi. Almanya gibi ülkeler sınır olmayan yerlerde sınır koymayı hedeflerken Türkiye'de düşük görülen sınırların artırılması planlanıyor.

Hangi yollarda hangi limitler var? İşte araç tiplerine göre hız sınırları!

20 KM/S ARTABİLİR
Geçtiğimiz ay İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, son 5 yılda trafik kazalarındaki can kayıplarını yüzde 35 oranında azalttığını vurgulamış ve otoyollarda hız sınırlarının arttırılması için çalışmalar yapıldığını belirtmişti.

Hangi yollarda hangi limitler var? İşte araç tiplerine göre hız sınırları!

Soylu, "Bizim sürat kilometremiz 120'dir, ona bir yüzde 10'luk tolerans var, 132 kilometredir. Otomobiller için 20 kilometreye kadar artırma yetkimiz var. Bu konuda hem yollara hem de standartlara göre karayolları ile trafik bir çalışma yapıyorlar" demişti.