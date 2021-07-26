Hangi yollarda hangi limitler var? İşte araç tiplerine göre hız sınırları!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hız sınırı açıklamasının ardından merak edilen sorulardan bazıları 'Hangi yollarda hangi limitler var?', 'Cezalar ne kadar?', 'hangi yollara hangi araçlar girebilir?' oldu. Araç tiplerine göre hız sınırları da değişiyor. İşte merak edilen soruların yanıtları.
26.07.2021 08:52
- Son Güncelleme: 26.07.2021 08:52
Dünya genelinde genel trafik kuralları benzerlik gösterse de bazı keskin farklar da bulunuyor. Ehliyet yaşları, sınıfları, cezalar ve hatta trafik yönleri bile ülkeden ülkeye farklılık gösterebiliyor. Çoğunlukla sağ şeritten akan trafik, Japonya, Hindistan gibi Uzakdoğu ülkelerinin yanı sıra İngiltere ve Kıbrıs'ta da ters yönden akıyor.
20 KM/S ARTABİLİR
Geçtiğimiz ay İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, son 5 yılda trafik kazalarındaki can kayıplarını yüzde 35 oranında azalttığını vurgulamış ve otoyollarda hız sınırlarının arttırılması için çalışmalar yapıldığını belirtmişti.