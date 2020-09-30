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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan "Yeni Ekonomi Programı" açıklaması: Kısa sürede hayata geçireceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan
30.09.2020 15:18

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Atacağımız adımların niteliğini artırmak için Eylül ayı Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantımızı gerçekleştirdik. 2023’e kadar uzanan Yeni Ekonomi Programı doğrultusunda sürdürülebilir finansal istikrar modelini aldığımız tedbirlerle kısa sürede hayata geçireceğiz.


Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Atacağımız adımların niteliğini artırmak için Eylül ayı Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantımızı gerçekleştirdik. 2023'e kadar uzanan Yeni Ekonomi Programı doğrultusunda sürdürülebilir finansal istikrar modelini aldığımız tedbirlerle kısa sürede hayata geçireceğiz." ifadelerine yer verdi.

Atacağımız adımların niteliğini artırmak için Eylül ayı Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantımızı gerçekleştirdik.

2023'e kadar uzanan Yeni Ekonomi Programı doğrultusunda sürdürülebilir finansal istikrar modelini aldığımız tedbirlerle kısa sürede hayata geçireceğiz. pic.twitter.com/mFiFoToSqG

&mdash; Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 30, 2020

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