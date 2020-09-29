Hazine ve Maliye Bakanı Bakan Albayrak, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda "Türkiye'de Değişim Başlıyor" temasıyla tanımladığımız Yeni Ekonomi Programı'nın ikinci yılını tamamladık. Küresel salgın başta olmak üzere birçok krizden alnımızın akı ile çıkarak 2019 ve 2020 yıllarında hayata geçen projelerimizle Türkiye'nin milli ekonomi temellerini atıyoruz." ifadelerine yer verdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan dikkat çeken paylaşım: ''Değişim başlıyor''
29.09.2020 10:58
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan dikkat çeken paylaşım: ''Değişim başlıyor''
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