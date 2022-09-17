Hayaldi, Berat Albayrak mimarlığında gerçeğe döndü! Türkiye bor ile yeni bir lige çıkıyor

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ön ayak olduğu, Türkiye'ye önemli bir kazanım sağlayacak olan Bandırma'daki Ferrobor Üretim Tesisi'nin temel atma töreni yapıldı. Albayrak 2018 yılında borun, Türkiye için çok önemli bir ihracat kalemi olduğunu ifade etmiş, "Türkiye artık başka bir lige çıkıyor. Bizim yolumuz, dünya ile en ileri teknolojilerde rekabet ederek bir üst lige çıkma yolu" ifadelerini kullanmıştı. Berat Albayrak, kaleme aldığı Burası Çok Önemli isimli kitapta da 'Bor'da Hayaller Gerçeğe Döndü' başlığıyla madenler ve bor ile ilgili çok önemli anektodlar paylaşmıştı. Öte yandan Bandırma'daki tesis yıllık 800 ton üretim yapma kapasitesine sahipken, rezervin %73'ü Türkiye'nin elinde bulunuyor.