Halkbank'tan bazı kredilerde "yüzde 50 - 100" faiz indirimi! 25 Aralık Halkbank kredi faiz oranları 25.12.2019 09:48

Halbank'tan esnafa faiz müjdesi geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, esnafın Halkbank'tan 2020 yılında kullanacağı kredilerin faiz oranında yüzde 50 indirime gidildi. Peki, Halbank kredi faiz oranları ne kadar? İşte 25 Aralık Halkbank ihtiyaç, taşı konut kredisi faiz oranları...

Halbank'tan son dakika faiz indirimi müjdesi geldi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, Halkbank, KOBİ ve esnafın önceki yıllarda kullandığı kredilerin 2020 yılındaki ödemelerinde yüzde 50, KOSGEB girişimci kredisinden yararlananlara da faiz oranında yüzde 100 faiz indirimi yaptı. Peki, güncel Halbank kredi faiz oranları ne kadar? İşte 25 Aralık Halkbank ihtiyaç, taşı konut kredisi faiz oranları...

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, Halkbank'ın karar kapsamında doğacak gelir kayıpları, ilgili yıl bütçelerine bu amaçla koyulan ödenekten Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca karşılanacak.

Karar ile faiz istisnası;

- Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK),

- Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKMOB) kefaleti,

- bunların kefaleti olmaksızın Halkbank kanalıyla KKTC de dahil olmak üzere kullandırılmış ve bakiyesi 2020 yılına devreden krediler ile 2020'de kullandırılacak kredileri kapsıyor.

Buna göre;

- kapsam dahilinde 2020 yılında kullandırılacak ve önceki yıllarda kullandırılmış, bakiyesi 2020 yılına devreden kredilere yüzde 50,

- geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkar ile ilgili meslek kolunda son bir yıl içinde kendi adına işletme kuran girişimci esnaf ve sanatkarlara kullandırılmış ve 2020 yılında kullandırılacak krediler için yüzde 100,

faiz indirimi uygulanacak.

Ayrıca, KOSGEB uygulamalı girişimcilik eğitimini bitiren ve 30 yaşını tamamlamamış genç girişimci esnaf ve sanatkar da KOSGEB tarafından onaylanan projelerini bankaya sunmaları halinde 100 bin liraya kadar yüzde 100 faiz indirimli kredi kullanabilecek. Ancak, bu olanaktan, bakiyesi 2020 yılına devreden kredi borcu bulunanlar yararlanamayacak.

Bu kapsamda, esnaf ve sanatkarlara, makine, ekipman ve demirbaş alımları, işyeri modernizasyonu ya da hammadde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 30 bin liraya kadar kullandırılan kredilerden bakiyesi 2020 yılına devreden krediler için yüzde 100 faiz indirim uygulanacak.

25 ARALIK HALKBANK FAİZ ORANLARI

İHTİYAÇ KREDİSİ

Hızlı kredi: 1,39

Maaşını Halkbank'tan Alanlara Özel: 1,19

Kamu Çalışanlarına Özel: 1,25

Özel Sektör Çalışanlarına Özel: 1,25

Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi: 1,19

Halkbank Gayrimenkul İşyeri Satışı: 1,19

Halkbank Gayrimenkul Arsa Satışı: 1,19

TAŞIT KREDİSİ

Yeşil Işık Taşıt Kredisi 0 KM: 1,19

Yeşil Işık Taşıt Kredisi 2. El: 1,20

KONUT KREDİSİ

Hesaplı Evim (500.000 TL'ye kadar): 0,99

Hesaplı Evim Konut (500.001 TL ve üzeri): 1,09

Halkbank Gayrimenkul Konut Satışı: 0,99