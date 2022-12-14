GABAR DAĞI PETROLÜ köylüleri sevindirdi: ''Artık kendimiz üretip ucuza satacağız''

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından "Gabar Dağı'nda 150 milyon net petrol rezervine sahip yeni bir saha keşfettik." müjdesini açıklamıştı. Keşfedilen rezervin değerinin yaklaşık 12 milyar doları bulduğu ve hali hazırda 4 kuyudan yüksek kalitede günlük 5 bin varillik üretim yapıldığını açıklandı.

AKÇAY KÖYÜ'NDE PETROL KEŞFİ

Cudi ve Gabar Dağı'nın birleştiği Akçay Köyü Havzası'nda 150 milyon varil rezervli petrol keşfedildi. Terörden temizlenen Şırnak'ta yer altında saklı kalmış rezervler araştırılıyor. Bu kapsamda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Koordinesi'nde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Cudi ve Gabar Dağı'nın birleştiği Akçay Köyü Havzası'nda 150 milyon varil rezervli petrol keşfedildi.

GABAR DAĞI'NDA BÜYÜK ÇALIŞMA

Şırnak'ta 2020 yılında yapılan sismik çalışmalardan sonra Gabar Dağı'nda petrol bulundu. Petrol rezervinin keşfedilmesinden sonra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Koordinesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından Gabar Dağı'nda büyük çalışmalar imza atıldı.

4 KUYUDA GÜNLÜK 5 BİN VARİL

2020 yılında yapılan ilk kuyu çalışmasının sonunda 13 Eylül 2021'de Şehit Astsubay Esma Çevik'in adının verildiği 'Şehit Esma Çevik-1' kuyusu faaliyete alındı. Ardından bölgede çalışmalarını yoğunlaştıran TPAO bölgede 7 alanda çalışmaları yoğunlaştırdı. 7 kuyu çalışması başlatan TPAO şuana kadar 4 kuyuyu faaliyete alarak günlük yaklaşık 5 bin varil petrol çıkarıyor.

2023'TE GÜNLÜK 20 BİN PETROL ÜRETİMİ

Sene sonuna kadar geri kalan 3 kuyunun da faaliyete girmesi ile birlikte günlük üretimin 10 bin varil olması hedefleniyor. 2023 yılında ise 10 kuyunun daha faaliyete geçirileceği belirtiliyor. Bütün kuyuların açılmasının ardından Şırnak'taki günlük petrol üretiminin 20 bin varil olması hedefleniyor.

GABAR, BÖLGE HALKINA REFAH GETİRECEK

Cumhuriyet tarihinin en büyük 2'inci, 2022 yılında ise tüm dünyada karadaki en büyük 7'nci petrol keşfi olarak tarihe geçen petrol rezervi bir zamanlar terör örgütünün en önemli üs bölgelerinden olan Cudi ve Gabar dağlarının birleştiği havzada yer alıyor.

150 yakın hanenin bulunduğu bin 500 kişinin yaşadığı Akçay Köyü Muhtarı Ramazan Yılmaz ve köyde yaşayan vatandaşlar petrol keşfinin ardından açıklamalarda bulundu.

Akçay Köyü Muhtarı Ramazan Yılmaz, 2 yıl önce yapılan sismik çalışmalarda köyde petrol sahaları bulunduğunu söyledi. Sabah'ta yer alan habere göre Ramzan Yılmaz, bulunan petrol sahalarına kuyuların yapıldığını ve çıkan petrolün dünya standartlarında bir petrol olduğunu belirttiği açıklamasında şunları söyledi:

"PETROL İLE ÜLKE REFAHA KAVUŞACAK"

"Her gün buradan 30 tankerden fazla çıkıyor buradan. Batman'a gidiyor. Rafineride işleniyor. Ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Ülkemiz bununla bir refaha kavuşacak. 2023'e doğru giderken çıkan petrol ile ülke refaha kavuşacak. Bu bizi mutlu ediyor.

"EKONOMİYE KATKI YAPACAK"

Köy halkı olarak bu petrolün Akçay'dan çıkmasından çok mutluyuz. TPAO Genel Müdürlüğü'nden köyümüz için taleplerimiz var. Taziye evi, yol su gibi. Gençlerimize de iş istihdamı, iş sahası oluşturulmasını talep ediyoruz. 2023'ten sonra umut ediyoruz ki Akçay'dan çıkan bu petrol Türkiye'nin ekonomisine daha çok katkı yapacak.

"DAHA BAĞIMSIZ DAHA GÜÇLÜ OLACAĞIZ"

Dış devletlerden pahalı alıp, pahalı sattığımız petrolü artık kendi ülkemizde üretip kendi halkımıza daha ucuza sunacağız Allah'ın izni ile. Türkiye bu durumda hem ekonomik olarak hem de başka devletlere karşı daha güçlü duracak. 2023'e girerken ekonomik olarak daha bağımsız daha güçlü bir ülke olacağız petrol sayesinde"

"GENÇLERİMİZE İSTİHDAM ALANI OLUŞUYOR"

Akçay Köyü sakinlerinden Hasan İnce ise, "Petrolün köyümüzde çıkması çok güzel bir şey. Köyümüz ve memleketimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Ülke ekonomisine fayda sağlayacağını düşünüyorum. Güneydoğuda işsizlik fazla bununla birlikte burada iş istihdamı olacak." dedi.

"ÇIKAMADIĞIMIZ DAĞLARDAN PETROL ÇIKIYOR"

Çok mutlu olduklarını ve gençlerinin orada çalıştığını belirten İnce, "Bu gördüğünüz dağlara evvelden çıkamıyorduk. 5 tabur ancak çıkabiliyorduk. Şimdi Allah'a çok şükür 5-10 tabur gidemediğimiz yerde petrol çıkıyor. Petrol getiriyoruz. Çok güzel, çok şahane bir şey. Şimdi 10 asker ile çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.