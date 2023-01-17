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EYT'yi az farkla kaçıranlar ne yapacak? Faruk Erdem A Haber'de değerlendirdi

EYT'yi az farkla kaçıranlar ne yapacak? Faruk Erdem A Haber'de değerlendirdi
17.01.2023 12:21

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Emeklilik ile alakalı son vakitlerde çok açıklama gelmeye başladı. Emeklilik bağlamında gün sayanlar bu hususta oluşturulan açıklamalara kulak kesilmiş bir durumda bekliyor. Bilindiği üzere iki ölçüt ne vakit emekli olunacağını tespit etmektedir. Bunlardan biri prim adedi, öteki de emekli adayının yaşı olmaktadır. Fakat yeni yasada belli bir yaşı beklemeden emeklilik durumu da mevcuttur. Peki; EYT'yi az farkla kaçıran ne yapacak? EYT'de süre sınırı olacak mı? EYT'li ne kadar tazminat alacak? Prim günü eksik olanlar ne yapacak? EYT dışında erken emeklilik mümkün mü? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem merak edilen soruları A Haber canlı yayında yanıtladı.

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