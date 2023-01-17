5 sene ve 1800 gün primi dolanlar dikkat! Formül ortaya çıktı! EYT'ye gerek kalmadı! Emeklilikte yeni yaş sınırı belli oldu!
İşe giriş akdi üstünden 5 sene geçti ve bu vakit zarfında toplam 1800 iş günü amacıyla prim yatırıldı ise malulen emekliliği engelli çalışanlar kazanmaktadır.
17.01.2023 11:44 - Son Güncelleme: 17.01.2023 11:50
Emeklilik ile alakalı son vakitlerde çok açıklama gelmeye başladı. Emeklilik bağlamında gün sayanlar bu hususta oluşturulan açıklamalara kulak kesilmiş bir durumda bekliyor. Bilindiği üzere iki ölçüt ne vakit emekli olunacağını tespit etmektedir. Bunlardan biri prim adedi, öteki de emekli adayının yaşı olmaktadır. Fakat yeni yasada belli bir yaşı beklemeden emeklilik durumu da mevcuttur.
Kimler 1800 Gün Prim ile Emekli Olabilir?
İşe giriş akdi üstünden 5 sene geçti ve bu vakit zarfında toplam 1800 iş günü amacıyla prim yatırıldı ise malulen emekliliği engelli çalışanlar kazanmaktadır.
EYT'den Prim günü, Çalışma yılı şartını yerine getirmeyen de yararlanacak!