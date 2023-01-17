5 sene ve 1800 gün primi dolanlar dikkat! Formül ortaya çıktı! EYT'ye gerek kalmadı! Emeklilikte yeni yaş sınırı belli oldu!

Emeklilik ile alakalı son vakitlerde çok açıklama gelmeye başladı. Emeklilik bağlamında gün sayanlar bu hususta oluşturulan açıklamalara kulak kesilmiş bir durumda bekliyor. Bilindiği üzere iki ölçüt ne vakit emekli olunacağını tespit etmektedir. Bunlardan biri prim adedi, öteki de emekli adayının yaşı olmaktadır. Fakat yeni yasada belli bir yaşı beklemeden emeklilik durumu da mevcuttur.