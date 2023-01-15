1979, 1983, 1995, 1999 sigorta girişliye geçiş hakkı VERİLDİ! EYT'de Şubat Mart maaş tablosu NETLEŞTİ! EYT'de maaş TAKVİMİ ve LİSTESİ 2023! Borçlanma, kıdem tazminatı, staj...

EYT'DE İLK MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

EYT'den faydalanacakların yaş ortalamasının 49.9 olduğunu anlatan Bilgin, şunları söyledi:

"Bu bizim açımızdan avantaj ve sürdürülebilir bir durum. EYT'den faydalanacak kişi sayısı şu anda 2 milyonun üzerinde. Şubat sonu itibarıyla bu sayı 2 milyon 250 bin kişiye ulaşacak. Bunların yaklaşık 600 bini kamu görevlisi. Kamu görevlilerinin maaş ortalaması en düşük 11 bin lira.