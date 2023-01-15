5 bin-7 bin 200 prim + 99 ö.sigortalılar EYT'de 1. rütbeye alındı! EYT'de TAM-KISMİ emekli kadrosu netleşti!
EYT hakkında yeni gelişmeler ve açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili merak edilenleri cevapladı. Peki, EYT şartları neler, ne zaman Meclis'e gelecek? İşte son gelişmeler haberimizde!
EYT hakkında son gelişmeler emekli olmayı bekleyenler tarafından araştırılıyor. TMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz'dan EYT hakkında flaş açıklama geldi. Yılmaz açıklamasında, "Şubat, Mart gibi yetişir maaşlar diye tahmin ediyoruz. Ay sonunda gelirse Şubat'a da yetişebilir maaşlar." ifadelerine yer verdi. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin de EYT düzenlemesinin ay sonunda Meclis'e gelebileceğini dile getirdi. Tüm bu gelişmelerin ardından vatandaşlar EYT kapsamında olup olmadığını merak edip araştırıyor. Peki, EYT şartları nedir? EYT staj mağdurları son dakika gelişme var mı? EYT'liler ilk maaşı ne zaman alacak? İşte tüm detaylar...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili merak edilenleri anlattı. Yasa teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na ay sonunda gelebileceğini ifade eden Bakan Bilgin, ilk aylıkların da Şubat ya da Mart'ta hesaplarda olacağını kaydetti.
Bilgin, EYT ile ilgili vatandaşlar tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na iletilen tüm dosyaların bir ay içinde sonuca bağlanacağını ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdi, 'Bu sorunu kökten çözün' dedi. Türkiye'nin gücü, Cumhurbaşkanımızın büyük desteği ile bunları yapıyoruz" şeklinde konuştu.