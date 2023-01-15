5 bin-7 bin 200 prim + 99 ö.sigortalılar EYT'de 1. rütbeye alındı! EYT'de TAM-KISMİ emekli kadrosu netleşti!

EYT hakkında son gelişmeler emekli olmayı bekleyenler tarafından araştırılıyor. TMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz'dan EYT hakkında flaş açıklama geldi. Yılmaz açıklamasında, "Şubat, Mart gibi yetişir maaşlar diye tahmin ediyoruz. Ay sonunda gelirse Şubat'a da yetişebilir maaşlar." ifadelerine yer verdi. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin de EYT düzenlemesinin ay sonunda Meclis'e gelebileceğini dile getirdi. Tüm bu gelişmelerin ardından vatandaşlar EYT kapsamında olup olmadığını merak edip araştırıyor. Peki, EYT şartları nedir? EYT staj mağdurları son dakika gelişme var mı? EYT'liler ilk maaşı ne zaman alacak? İşte tüm detaylar...