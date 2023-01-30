EYT yasa teklifi bugün Meclis'e sunuluyor!

Milyonların beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT yasa teklifi bugün Meclis'te sunuluyor. Yaş sınırı olmadan prim gün ve yılını dolduran, 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan milyonlarca kişiyi kapsayan ve Başkan Erdoğan'ın talimatı ile hazırlanan teklif emeklilik sonrası çalışmaya devam edenlere sigorta prim teşviki, kamuya geçen sözleşmelilerin emekliliğinin de isteğe bağlı olmasını öngören maddeleri de içeriyor. Peki, süreç nasıl işleyecek? EYT'liler ilk maaşları ne zaman alacak? Emeklilik hesabı nasıl yapılacak? İşte EYT teklifiyle ilgili detaylar.