Haberler Ekonomi Videoları EYT yasa teklifi bugün Meclis'e sunuluyor!

EYT yasa teklifi bugün Meclis'e sunuluyor!

EYT yasa teklifi bugün Meclis'e sunuluyor!
30.01.2023 08:44 - Son Güncelleme: 30.01.2023 08:48

OTOMATİK OYNAT

Ekonomi 01:22
EYT'nin kapsamı ne olacak? EYT...
Ekonomi 00:31
AK Parti Grup Başkanvekili EYT...
Ekonomi 04:23
Emekliye zam farkı işçiye...
Ekonomi 02:45
Sanayi doğalgazına indirim
Ekonomi 37:29
Asgari ücret, EYT ve...
Ekonomi 02:22
Benzin ve motorine indirim...
Ekonomi 00:57
Memur emeklisinin zam farkı...
Ekonomi 04:22
Bakan Murat Kurum tarih verdi:...
Ekonomi 02:40
Emekliye zam farkı ne zaman...
Ekonomi 29:00
Kamu alacakları yeniden...
Ekonomi 01:09
'Yeni konut' projesi teklifi...
Ekonomi 16:03
EYT'de merak edilen sorular

Milyonların beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT yasa teklifi bugün Meclis'te sunuluyor. Yaş sınırı olmadan prim gün ve yılını dolduran, 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan milyonlarca kişiyi kapsayan ve Başkan Erdoğan'ın talimatı ile hazırlanan teklif emeklilik sonrası çalışmaya devam edenlere sigorta prim teşviki, kamuya geçen sözleşmelilerin emekliliğinin de isteğe bağlı olmasını öngören maddeleri de içeriyor. Peki, süreç nasıl işleyecek? EYT'liler ilk maaşları ne zaman alacak? Emeklilik hesabı nasıl yapılacak? İşte EYT teklifiyle ilgili detaylar.

Ekonomi Videoları
SON DAKİKA