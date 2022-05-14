Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri (Şeker-İş) Sendikası tarafından Ankara'da bir otelde "Gıdanın Geleceği Ellerimizde Zirvesi" düzenlendi.

Programa, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de katıldı.

"ENFLASYONA KARŞI ÇALIŞANLARIMIZI, EMEKÇİLERİMİZİ KORUYACAĞIZ"

Gazetecilerin kendisine sürekli "Enflasyon yüksek. Bu şartlar karşısında ne yapmayı düşünüyorsunuz?" sorusunu yönelttiğini bildiren Bilgin, Türkiye'de yüzde 70'lere dayanan enflasyonun ciddi boyutlara ulaştığını söyledi.

Enerji maliyetlerinin enflasyon üzerindeki etkisine değinen Bilgin, şunları kaydetti:

"Bunlara karşı çalışanlarımızı, emekçilerimizi koruyacağız. Dolayısıyla önümüzde temmuz ayında biliyorsunuz sadece enflasyon farkı değil emekçilerin karşılaştıkları bu enflasyon tahribatına karşı daha kapsamlı korunmasını sağlayacak düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim. Sadece çalışanlarımızın mı Kamu çalışanları, memurlar, işçilerimizle değil aynı zamanda emeklilerimizle ilgili hazırlıklarımız var. Onları da koruyacağız. Onlara karşı da sorumluluğumuz var.

''3600 EK GÖSTERGE MESELESİNİN ÇÖZÜMÜNÜ BU AY SONU İTİBARIYLA TAMAMLAMIŞ OLACAĞIZ''

Daha birçok konu... İşte bugünlerde bitirdik, son değerlendirmeleri yapıyoruz. 3600 ek gösterge meselesinin çözümünü bu ay sonu itibarıyla tamamlamış olacağız. Bitti zaten, son düzenlemeleri yapıyoruz. İşte sözleşmeli personel meselesi var, EYT meselesi var. Bunların hepsi bizim önümüzde. Dosyaları adım adım açıyoruz ve sorunu çözdüğümüzde kamuoyumuzla paylaşıyoruz."

Emekçi, çalışan, işçi ve emeklilerin endişe etmemesini isteyen Bilgin, "Bizim görevimiz onları enflasyon karşısında da korumak, tahribatlara karşı da korumak, onları tıpkı gıdanın geleceğini düşündüğümüz gibi emeğimizi, emeklilerimizi, insanımızın geleceğini de düşünmek mecburiyetindeyiz. Bu aynı zamanda benim görevim" dedi.