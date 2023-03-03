Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Tekirdağ SGK il müdürlüğinde yoğunluk oluştu.

Tekirdağ'da mesai saatinin başlamasıyla SGK İl Müdürlüğü önünde kuyruk oluştu.

Emeklilik için başvuru yapan Müfit Dik, oldukça heyecanlı olduğunu vurguladı.

Sabah koşarak müdürlüğün önüne geldiğini, 7 yıldır bu anı beklediğini anlatan Dik, "Heyecandan kalbim hızlı atıyor. Kapıdan bir an önce içeri girip kağıdımı almayı bekliyorum. Burada herkes hak etti. Herkes benim gibi hak etti. Bunun böyle olacağını bilseydim geceden nöbet tutardım." diye konuştu.

Öte yandan, SGK il müdürlüklerinin emeklilik işlemleri için personel sayısını artırması ve binalarda fiziki hazırlıklar yapması dolayısıyla akıcı yoğunluk yaşanıyor.