Evlenenlere devletten çeyiz desteği! 24 maaş evlilik ödeneği ve 11 bin 32 liraya varan çeyiz hesabı

Devletten evlenecek çiftlere 2 ayrı destek var. 24 maaş evlilik ödeneği, 11 bin 32 liraya varan çeyiz hesabı katkısı alınabiliyor. Maaşı 750 lira olan, 18 bin lira ödenek alıyor. İşte sorularla evlenme ödeneği...

Devlet, evlenecek gençlerin ev eşyalarını alması, çeyiz dizmesi için bir yandan Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden, diğer yandan da çeyiz hesabıyla destek sağlıyor. İşte sorularla evlenme ödeneği:

KİMLERE ÖDENİYOR:

Annebabasından aylık-gelir alan kız çocuklarına evlenmeleri halinde ödeniyor.

Sadece SSK'lılar değil, Bağ- Kur'dan yetim aylığı alanlar da yararlanabiliyor.

ESKİ EŞİYLE YENİDEN EVLENEN YARARLANIR MI:

Dul olup yeniden evlenenler, eski eşle nikah tazeleyenler yararlanamıyor.

TUTARI NE KADAR:

SGK'dan alınan son gelir veya aylığın 2 yıllık tutarı kadar ödeniyor.

750 lira alana 18 bin lira veriliyor.

BOŞANMA HALİNDE NE OLUYOR:



Kız çocuğunun boşanması durumunda anne ya da babasından yeniden geliraylık alması için 2 yıl geçmesi gerekiyor.

NASIL ALINIYOR:

SGK'ya yazılı başvuru gerekiyor.

BİR DEFAYA MAHSUS MU VERİLİYOR:

Çeyiz parası kaç kere evlilik yapılırsa yapılsın sadece bir defa ödeniyor. HAZAL ATEŞ

BİRİKİME DEVLET KATKISI

Evlenecek çiftlere bir destek de çeyiz hesabı ile veriliyor. İşte çeyiz hesabına ilişkin bilinmesi gerekenler:

Çeyiz hesabını 18 yaşından büyük ve Türk vatandaşı olanlar açtırabiliyor ve en az 3 yıl boyunca çeyiz hesabına düzenli ödeme yapılması gerekiyor. 18 yaşından küçükler adına ise velisi hesap açtırabilir.

Devlet katkısı birikim süresine göre değişiyor. Çeyiz hesabına 60 ay ve üzerinde para yatıranlara hesapta biriken paranın yüzde 25'ini, 11 bin 32 lirayı geçmemek üzere devlet katkısı veriliyor.