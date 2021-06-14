Cari açık nisanda geriledi! 3,5 milyar dolarlık düşüş! 2021 Nisan ayına ilişkin cari işlemler hesabı belli oldu

Son dakika haberine göre 2021 Nisan dönemine ilişkin cari işlemler hesabı 1 milyar 712 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 32 milyar 737 milyon dolar oldu. Yıllık bazda cari işlemler açığı 3 milyar 584 milyon dolar düşüş yaşadı. Ayrıca bu dönem için beklenti 2,2 milyar dolar seviyesindeydi.