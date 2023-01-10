İş dünyasının finansmana erişimini kolaylaştıracak paket açılıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çalışmaları yürütülen Hazine destekli KGF paketinin detayları açıklanıyor.

Esnafın ve KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştıracak paket ile işverenlere emeklilikte yaşa takılanların (EYT) kıdem tazminatı için de destek verilecek. 250 milyar liralık finansman yolunu açan pakette, başta kıdem tazminatı desteği olmak üzere 14 başlık yer alacak.

BU AY BAŞLIYOR

14 Ocak Çarşamba günü saat 14.00'te Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin detaylarını açıklayacağı paketin bu ay içerisinde devreye girmesi bekleniyor. Bakan Nebati, paket ile ilgili "14 başlıkta bir KGF paketimizi ayrıntılarıyla paylaşacağız, hazırlıklarımızı bitirdik" demişti.

TAZMİNAT İÇİN DESTEK

Bu paket ile KOBİ'ler başta olmak üzere birçok alanda faaliyet gösteren işletmelere 200 milyar liralık kefalet karşılığında yaklaşık 250 milyar lira kredi hacmi sunarak önemli miktarda finansman imkanı oluşturduklarını vurgulayan Nebati, "Özel kesimin, emekli olacakların kıdem tazminatlarının ödenmesinde finansmanını sağlamak için destek vereceğiz" demişti.

ŞARTLARI BELLİ OLUYOR

Firmaların 14 başlıktaki bu desteklerden nasıl ve hangi şartlarda yararlanacağı Bakan Nebati'nin açıklamalarıyla belli olacak. Başvurulara ilişkin detaylar da bu toplantıda açıklanacak.

Paket ile firmaların finansmana erişimi kolaylaştırılırken, EYT düzenlemesinin getireceği mali yükün işverenin omuzlarından alınması hedefleniyor.

ÇALIŞANIN HESABINA YATIRILACAK

Önümüzdeki günlerde Meclis'e sevk edilerek yasalaşması beklenen EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle birlikte kıdem tazminatları için Kredi Garanti Fonu desteği devreye girecek.

İşletmeler kıdemin tazminatlarına ilişkin maliyet hesabı çıkararak Kredi Garanti Fonu'na başvuracak. Ödenecek kıdem tazminatı tutarı dikkate alınarak Hazine destekli kredi kullandırılacak. Kıdem tazminatı için sağlanacak destek işverenin değil, direkt çalışanın hesabına yatırılacak.