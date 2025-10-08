PODCAST
Başkan Erdoğan’dan Trump açıklaması: F-35 görüşmesinde neler konuşuldu?
Giriş Tarihi: 08 Ekim 2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2025 11:34
Başkan Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump’la F-35 konusunda yapılan görüşmeye dair dikkat çeken detaylar paylaştı: “Somut adımların atılması için teknik görüşmeler yapılıyor.”
