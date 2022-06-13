Enerji’de yeni dönem: Filyos!

Türkiye'nin en büyük doğalgaz keşfi olan Sakarya Gaz Sahası’ndaki gazı karaya taşıyacak deniz altı borularının döşenmesine başlanıyor. Öte yandan Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi, Mersin Taşucu Limanı’na demirledi. Üstün teknolojiyle dikkat çeken gemi, Kontrol ve bakımın ardından Doğu Akdeniz'de göreve çıkacak. Peki Karadeniz'de keşfedilen doğalgazın ekonomik değeri ne kadar? Karadeniz gazının Türkiye'ye katkıları neler olacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Aykut Şarkgüneşi değerlendirdi..