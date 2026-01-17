En düşük emekli maaşı 20 bin TL oluyor! Meclis'e geliyor tarih belli oldu

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerEkonomi VideolarıEn düşük emekli maaşı 20 bin TL oluyor! Meclis'e geliyor tarih belli olduEn düşük emekli maaşı 20 bin TL oluyor! Meclis'e geliyor tarih belli olduGiriş Tarihi: 17 Ocak 2026 09:41 Whatsapp Telegram Linki Kopyala ABONE OL Yazı Boyutu Milyonlarca emeklinin beklediği dev düzenleme Meclis yolunda! En düşük emekli aylığı 20 bin TL’ye yükseliyor. 4 milyon 917 bin kişi için fark ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte kuruşu kuruşuna yeni maaş tablosu ve ödeme takvimi...Bunlar da Var 00:32Antalya'da karne günü kapkara haber: 1 ölü 1 yaralı 16.01.2026Cuma 04:30Güngören'de Atlas Çağlayan cinayeti kamerada! 16.01.2026Cuma 00:43Güngören’de “yan baktın” kavgası can aldı: 17 yaşındaki Atlas öldü 16.01.2026Cuma 00:20Dehşet anları kamerada! Site bahçesinde pompalı cinayet 16.01.2026CumaCANLI YAYIN