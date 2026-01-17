En düşük emekli maaşı 20 bin TL oluyor! Meclis'e geliyor tarih belli oldu

PODCAST CANLI YAYIN
Milyonlarca emeklinin beklediği dev düzenleme Meclis yolunda! En düşük emekli aylığı 20 bin TL’ye yükseliyor. 4 milyon 917 bin kişi için fark ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte kuruşu kuruşuna yeni maaş tablosu ve ödeme takvimi...

