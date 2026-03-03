TÜİK duyurdu: İşte şubat ayı enflasyon verileri

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRAMAZANRESMİ İLANLARHaberlerEkonomi VideolarıTÜİK duyurdu: İşte şubat ayı enflasyon verileriTÜİK duyurdu: İşte şubat ayı enflasyon verileriGiriş Tarihi: 03 Mart 2026 10:20 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2026 10:23 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu TÜİK verilerine göre enflasyon aylık %2,96, yıllık ise %31,53 olarak gerçekleşti. Bu rakamlar, ekonomistlerin %2,87’lik artış beklentisini geride bıraktı.Bunlar da Var 01:15Başkan Erdoğan'dan tebrik telefonu 02.03.2026Pazartesi 01:16Nihat Hatipoğlu'na ''Fenerbahçe neden şampiyon olamıyor'' sorusu 02.03.2026Pazartesi 02:01Taşdelen İMKB'de öğrencinin bıçakladığı öğretmen Fatma Nur Çelik öldü 02.03.2026Pazartesi 00:46A.B.İ. 8. bölüm 2. fragmanı: İntikam çanları çalıyor 02.03.2026PazartesiCANLI YAYIN