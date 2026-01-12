En düşük emekli aylığı için gözler 15 Ocak'ta! - Video
Milyonlarca emekli ve memuru ilgilendiren en düşük emekli aylığı düzenlemesi ve memur zam farklarına ilişkin takvim netleşti. 15 Ocak Perşembe günü Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek torba yasa ile ödemelerin maaş günlerine yetiştirilmesi hedefleniyor.
Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu, 15 Ocak Perşembe günü oldukça yoğun bir gündemle toplanıyor. Görüşülecek torba yasanın en önemli maddelerinden birini, yaklaşık 4 milyon kişiyi ilgilendiren en düşük emekli aylığı düzenlemesi oluşturuyor. Düzenlemenin Perşembe günü komisyondan geçmesi, Cuma veya Cumartesi günü ise Genel Kurul'da kabul edilerek Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Bu hızlandırılmış takvimle, 17-28 Ocak tarihleri arasında yapılacak maaş ödemelerine yeni artışların yetiştirilmesi amaçlanıyor.
Memurlara 14 Günlük Zam Farkı Müjdesi
Düzenleme sadece emeklileri değil, çalışan memurları da yakından ilgilendiriyor. 15 Ocak'ta maaşlarını alacak olan memurlara, 1 Ocak ile 14 Ocak arasındaki süreyi kapsayan 14 günlük zam farkı da ayrıca ödenecek. Ayrıca aile yardımı ödemeleri de artışlı şekilde hesaplara yatırılacak. Emekli memurlar için ise maaş tarihlerini beklemeksizin ay içerisinde fark ödemesi yapılması planlanıyor.
İşverene Asgari Ücret Desteği Artıyor
Görüşülecek torba yasa sadece maaş düzenlemeleriyle sınırlı değil. İstihdamı desteklemek amacıyla işverenlere sağlanan asgari ücret desteğinde de artışa gidiliyor. Taslak aşamasındaki bilgilere göre, işçi başına verilen 1000 TL'lik desteğin 1270 TL'ye çıkarılması öngörülüyor. Söz konusu paketin meclisten hızlıca geçerek yasalaşması bekleniyor.