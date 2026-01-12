Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu, 15 Ocak Perşembe günü oldukça yoğun bir gündemle toplanıyor. Görüşülecek torba yasanın en önemli maddelerinden birini, yaklaşık 4 milyon kişiyi ilgilendiren en düşük emekli aylığı düzenlemesi oluşturuyor. Düzenlemenin Perşembe günü komisyondan geçmesi, Cuma veya Cumartesi günü ise Genel Kurul'da kabul edilerek Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Bu hızlandırılmış takvimle, 17-28 Ocak tarihleri arasında yapılacak maaş ödemelerine yeni artışların yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Memurlara 14 Günlük Zam Farkı Müjdesi

Düzenleme sadece emeklileri değil, çalışan memurları da yakından ilgilendiriyor. 15 Ocak'ta maaşlarını alacak olan memurlara, 1 Ocak ile 14 Ocak arasındaki süreyi kapsayan 14 günlük zam farkı da ayrıca ödenecek. Ayrıca aile yardımı ödemeleri de artışlı şekilde hesaplara yatırılacak. Emekli memurlar için ise maaş tarihlerini beklemeksizin ay içerisinde fark ödemesi yapılması planlanıyor.

İşverene Asgari Ücret Desteği Artıyor

Görüşülecek torba yasa sadece maaş düzenlemeleriyle sınırlı değil. İstihdamı desteklemek amacıyla işverenlere sağlanan asgari ücret desteğinde de artışa gidiliyor. Taslak aşamasındaki bilgilere göre, işçi başına verilen 1000 TL'lik desteğin 1270 TL'ye çıkarılması öngörülüyor. Söz konusu paketin meclisten hızlıca geçerek yasalaşması bekleniyor.