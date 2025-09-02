Başkan Erdoğan’dan "rayiç bedel" talimatı!

Emlak rayiç bedelleriyle birlikte yeni emlak vergisi dönemi tartışma yaratıyor.

İstanbul'un bazı bölgelerinde rayiç bedel ve emlak vergilerinin ortalama 10-15 kat arttığı iddiaları gündemdeyken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan vatandaşı rahatlatacak talimat geldi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "RAYİÇ BEDEL" RALİMATI: İZİN VERİLMEYECEK

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, 2026'da gerçek piyasa koşullarını yansıtmayan artışlara izin vermeyeceklerini açıkladı.

Sosyal medyadan yaptığı açıklamada kamuoyunun gündemine gelen bu konunun uzun süredir yakından takip edildiğini vurgulayan Demir, "Son günlerde kamuoyunun gündemine gelen, ancak bizim uzun süredir yakından takip ettiğimiz emlak vergisine esas alınan arsa rayiç bedellerindeki tartışılan artışlar konusunda milletimizin endişelerini yakından biliyoruz. 2026 yılında uygulanacak emlak vergilerinin gerçek piyasa koşullarını yansıtmayan rayiç bedel artışlarıyla vatandaşımızın sıkıntıya düşmesine asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Demir, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak bu süreci en ince ayrıntısına kadar takip ediyoruz. Tüm Türkiye'de yapılan rayiç bedel tespitlerini, artış oranlarını ve bunların vatandaşımıza yansımalarını titizlikle inceliyoruz. Şunu herkes bilmelidir ki; Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, yasal ve idari düzenlemelerle oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçeceğiz. Bizim önceliğimiz, milletimizin hakkını korumak, adaleti tesis etmek ve belediyecilikte hizmeti vatandaşımızın omuzlarına yük bindirmeden sürdürebilmektir. AK Parti'nin belediyecilik anlayışı, vatandaşına yük değil nefes aldıran bir anlayıştır. Bu meselede de milletimizin yanındayız, mağduriyet yaşanmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz."

"BELEDİYELER BUNU GELİR KAPISI YAPTI"

Süreci değerlendiren Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, rayiç bedelleri belediyelerin belirlediğini ve her yıl artırdıklarını söyleyerek, bunun "gelir kapısı"na dönüştüğünü söyledi.

Erdem, CHP'li Üsküdar Belediyesi'nde iddia edilen yüzde 700–800'lük artışları hatırlatıp, "Bir evin değeri yüzde 800-900 artmadığı halde emlak vergisini bu oranda artıramazsınız; bu da yasaya aykırı" dedi.

CHP'Lİ BELEDİYELER RAYİÇ BEDELDE LİSTE BAŞI!

Erdem'in aktardığına göre bazı yerlerde artış oranları şöyle:

"Küçükçekmece yüzde 1400, Foça yüzde 900, Beykoz yüzde 900, Şişli yüzde 800, Beyoğlu yüzde 655, Üsküdar yüzde 700, Sarıyer yüzde 630"

Bazı bölgelerde metrekare rayici "4 binden 40 bine" çıktığı için, geçen yıl 1.000 TL olan verginin 10.000 TL'ye yükseldiğini belirten Erdem, vatandaşın itiraz ve dava hakkı bulunduğunu ancak "neden vatandaşı mahkemelerde çürüteceksiniz?" diyerek tepki gösterdi.

"BELEDİYELERİN BUNU YAPMA HAKKI YOK"

Genel kira artışlarının da bu tabloya etkilendiğini savunan Erdem, Cumhurbaşkanı'nın fahiş fiyatların durdurulması için talimat verdiğini, "Belediyelerin bunu yapma hakkı yok; hükümet müdahale edecek" sözleriyle dile getirdi.