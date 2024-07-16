Emekliye Ek Zam: Yeni zamlı maaşlar ne kadar oldu? Kök maaş + Ek ödeme! İşte hesaba yatacak yeni maaş!

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği en düşük emekli aylığı 10 bin TL’den 12 bin 500 TL’ye çıkarıldı. Düzenlemeyle 3 milyon 703 bin 788 emekli 12 bin 500 TL emekli maaşı alacak. Bütçeye aylık 5 milyar 533 milyon TL yük getirecek düzenlemenin önümüzdeki hafta yasalaşması beklenirken, emeklilerin Temmuz ayına ilişkin zam farkı Ağustos ayı başında hesaplara yatırılacak. Peki; Yeni zamlı maaşlar ne kadar oldu? Sosyal Güvenlik Uzmanı Serkan Kundakçı A Haber canlı yayınında emeklilerin yeni zamlı maaşlarını hesapladı. İşte hesaba yatacak yeni maaşlar.