EMEKLİLER DİKKAT! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Uzman isim A Haber'de rakam verdi

Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren zamlı maaşlar gelecek hafta hesaplara yatacak. Ancak, kök maaşlarının düşük olması nedeniyle zamlı maaşları 10 bin TL'nin altında kalan emekliler için hükümet harekete geçti. Yaklaşık 2 milyon emekli için yeni düzenleme çalışmaları bitme aşamasına geldi. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber'de yayınlanan 'Metin Altınok ile sebep sonuç' programına bağlanarak bu konuyu rakam vererek değerlendirdi. İşte tüm ayrıntılar...