Mart ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emekliler ve memurların alacakları Temmuz artışıyla ilgili ipuçları da belli olmaya başladı. Mart enflasyonu sonrası üç aylık oran ortaya çıktı. Emekliler ve memurlar 6 aylık enflasyona göre Temmuzda zam alacaklar. Bunun ilk üç aylık kısmı kesinleşti.

Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin üç aylık enflasyon artışı yüzde 22,81 oldu. Bu rakamın üzerine Nisan, mayıs ve Haziran enflasyonları da eklenerek Temmuzda maaşlara yansıtılacak.

Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranları ortaya çıkacak. Mart enflasyonunun açıklanmasının ardından memur ve memur emeklilerine fark verilmesi de kesinleşmiş oldu. Memur ve memur emeklileri Ocak ayında 2.5 puanlık ek zam ile birlikte yüzde 7.5 oranında toplu sözleşme zammı almışlardı. Temmuz'da ise yine yüzde 7 oranında toplu sözleşme zammı alacaklar. Memur ve memur emeklilerine Temmuz ayında yüzde 7.5 oranındaki Ocak zammını geçen 6 aylık enflasyon kadar da fark ödenecek.Mart ayı enflasyonuna baktığımızda üç aylık oran yüzde 22.81 çıktı. Bu durumda memur ve memur emeklilerinin üç aylık enflasyon farkı yüzde 15.31 oldu. İlk üç aylık verilere göre memur ve memur emeklilerinin zam oranı da yüzde 7 +15,31 olarak gerçekleşti. Yani memur ve memur emeklilerinin oranı yüzde 22.31 oldu. Bu rakama nisan, mayıs ev Haziran enflasyonları da eklenecek.

YILIN İKİNCİ ZAMMI

Emekliler açısından Temmuz ayı önemli bir dönem olacak. yılın ikinci zammı bu ay verilirken öncesinde ise ikramiye ödemeleri yapılacak. Mayıs ayı ile birlikte Ramazan bayramı ikramiyesi emeklilere ödenecek. İkramiyeler geçtiğimiz yıl yapılan zamla birlikte 1.100 TL olarak ödeniyor. Toplamda ödenen ikramiye ise 2.200 TL. maaşı ne olursa olsun tüm emekliler bu parayı hesaplarında görüyor. Bu yıl ikramiyeler için bir artış beklentisi de oluştu. Eğer zam yapılırsa 4 ayrı formül gündeme gelecek. Buna göre ya 2021 yılı enflasyon oranı, ya da yeniden değerleme oranı gündeme alınacak.

Bunlar olmadığı takdirde 6 aylık enflasyon oranı kadar ya da asgari ücret zammı kadar da ikramiye artışı beklentisi bulunuyor. Yine emekliler ikramiyenin en düşük emekli aylığı olan 2.500 TL'ye çıkartılmasını da bekliyor.

İkramiye ile ilgili gelişmeler Ramazan ayı içinde netleşecek. Emekliler Temmuz ayında açıklanacak Haziran enflasyonu ile birlikte yılın ikinci zammını da alacaklar.

Burada ilki iki aylık gerçekleşmelere bakıldığında yüzde 20'nin üzerinde bir artış söz konusu olabilecek. Ancak yılbaşında olduğu gibi bir ek artış kararı da gelebilir. Yılbaşında SSK ve Bağ-Kur'da en düşük emekli maaşı 2.500 TL'ye çıkartılmış memur emeklilerinin ise toplu sözleşme zammına 2.5 puanlık ilave yapılmıştı.

Bu artıştan memurlar da faydalanmıştı. SSKve Bağ-Kur emeklileri de ek bir artış ya da taban maaşın artırılmasını beklerken memur emeklileri için de yerden toplu sözleşme zammı olan yüzde 7 ve enflasyon farkına bir ilave yapılması beklentisini taşıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yılbaşında Temmuz ayını işaret ederek durum değerlendirmesi yapılabileceğini söylemişti. Ak Parti Grup Başkanvekili Akbaşoığlu da bu konuda çalıştıklarını söyledi.

MEMURA İLAVE ÖDEME

3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon ile birlikte 6 aylık oran da ortaya çıkacak. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlarını belirlerken memurlar için de fark anlamına geliyor.

Memur maaşlarına temmuz ayında ise yüzde 7 oranında toplu sözleşme zammı ile ocak - haziran dönemindeki enflasyonun yüzde 7.5'i aşması halinde aradaki fark oranında zam yapılacak. Ancak buna ilaveten bir refah payı ya da ilave zam da söz konusu olabilecek. Böylece yılbaşında 2.5 puanlık ilave zamma benzer bir artış da gündeme gelebilecek.