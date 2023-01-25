Emekli maaşı zam farkı ne zaman ödenecek? Tarih belli oldu! 15 günlük fark ile ek gösterge fark tutarları 27 Ocak'ta yatırılacak

Son dakika haberleri... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, memur emeklilerinin zam farkının 27 Ocak'tan itibaren ödenmeye başlanacağını duyurdu.

Açıklamada şöyle denildi:

"5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı almakta olanların 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan aylık farkı ile 15 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan ek gösterge fark tutarları, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 27 Ocak 2023 Cuma günü ödenmeye başlanacaktır. Buna göre;

A-Aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,

B-Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

•1. Grupta Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara; 1 aylık tutarında,

•2. Grupta Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara; 2 aylık tutarında,

•3. Grupta Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara; 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir. Bu kapsamda 2.384.079 kişiye ek gösterge farkı dahil ödenecek fark tutarı 7,8 Milyar TL'dir.

5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) (SSK) ve 4/1-(b) (BAĞKUR) bentleri kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlanmıştır.

II- 2022 YILI EK ÖDEMESİ

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun ek 79'uncu maddesi gereğince, yılın en geç ilk üç ayı içinde harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile bu kapsamda olup aylık bağlanan hak sahiplerine, maluliyet derece ve göstergelerine göre ek ödeme ödenmektedir. 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) (SSK), 4/1-(b) (BAĞ-KUR) ve 4/1-(c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık almakta olan 59.115 kişiye ödeme yapılacak olup toplam ödeme tutarı 562,6 Milyon TL'dir.

9.541,05 TL ile 17.347,36 TL arasında değişen 2022 yılı ek ödeme tutarları hak sahiplerinin banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 27 Ocak 2023 Cuma günü ödenmeye başlanacaktır."

Emeklilerin Ocak ayı kazanımları ek iyileştirmelerle büyüdü. Zam oranı hem SSK hem Bağ-Kur hem memur emeklileri için refah payıyla yüzde 30'a çıkarıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde taban aylık ödemesi de 3 bin 500 liradan yüzde 57.14 artışla 5 bin 500 liraya yükseltildi. Ayrıca memur emeklilerini yakından ilgilendiren ek gösterge düzenlemesi de yürürlüğe girdi. Şimdi de ödemeler için kollar sıvandı.

İKİ AYRI ÖDEME OLACAK

Memur emeklilerine ise çifte fark ödemesi göründü. Memur emeklileri ilk farkı yüzde 30 zam nedeniyle alacak. Kimi emekliler 1 aylık, kimileri 3 aylık zam farkı alacak. Aylıklarını her ay alanlara 1 aylık, 3'er aylıklar halinde alanlara ödeme dönemine göre 1, 2 ya da 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirecek.

EN AZ 1.823 TL ZAM FARKI

Yüzde 30 Ocak zammı en düşük memur emeklisi aylığını 6 bin 78 liradan 20 kuruştan 7 bin 901 lira 66 kuruşa çıktı. En düşük maaşta bin 823 lira 46 kuruşluk artış yaşandı.

Buna göre 1 aylık zam farkı alacak emekliye en az bin 823 lira 46 kuruş tutarında zam farkı yatırılacak. 3 aylık zam farkı alacak emekliye ise en az 5 bin 470 lira ödeme yapılacak.

EK GÖSTERGE ETKİSİ

Memur emeklilerine bir zam farkı da ek gösterge için ödenecek. Bu düzenlemeyle ek göstergesi 600 puan artan emeklilerin aylıklarında 260 lira artış oldu. Ek göstergenin 3000'den 3600'e çıkması, 25 yıl hizmeti olanların emekli aylığına 2 bin 115, 30 yıl hizmeti olanlara ise 2 bin 240 lira seviyesinde artış getirdi. Ek göstergenin 2200'den 3600'e yükselmesinin emekli aylıklarına etkisi ise 25 yıl hizmeti olanlarda 2 bin 463, 30 yıl hizmeti olanlarda 2 bin 587 lira oldu.

15 GÜNLÜK FARK YATIRILACAK

Düzenleme 15 Ocak itibariyle yürürlüğe girdiği için halen emekli olanların ek gösterge artışı nedeniyle fark alacağı oluştu. Maaşını aylık alan memur emeklileri 15 günlük ek gösterge farkı alacak.