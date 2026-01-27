Emekli ikramiyesinde 5 bin TL planı

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerEkonomi VideolarıEmekli ikramiyesinde 5 bin TL planıEmekli ikramiyesinde 5 bin TL planıGiriş Tarihi: 27 Ocak 2026 09:18 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2026 11:11 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu 17.7 milyon emeklinin gözü kulağı ikramiye artışına çevrilirken; 4 bin lira olan ödemenin 5 bin liraya çıkarılması ve ilk ödemelerin Mart ayı başında hesaplara yatırılması için dev bütçeli hazırlıklar başladı. İşte detaylar.Bunlar da Var 03:41Ataşehir’de korkutan patlama! 26.01.2026Pazartesi 00:33Şişli'de kesik baş cinayeti: Canilerin cesetle sokakta yürüyüşü kamerada! 26.01.2026Pazartesi 00:30Kesik baş cinayeti... Öldürülen kadının son görüntüsü! 26.01.2026Pazartesi 00:16Edremit'te feci kaza: 2 ölü 1 ağır yaralı 26.01.2026PazartesiCANLI YAYIN